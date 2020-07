Después de que el lunes por la noche en Monday Night Raw fuera presentado de la mano de MVP y Bobby Lashley, aunque el dueño real del mismo es Apollo Crews, ahora se conocen más detalles de cómo WWE creó el nuevo Campeonato de los Estados Unidos. Esto después de que salieran a la luz incontables reacciones tanto de dentro como de fuera de la empresa acerca de su diseño, que no ha dejado a nadie indiferente, y que ha comenzado a provocar muchas bromas; puede decirse que no ha habido un consenso sobre si es mejor o no que el anterior.

La información llega de la mano de Belt Fan Dan:

More information about the new United States Belt

It's not 3D CNC milled like I originally thought. It is the first known PRINTED belt! Apparently it was printed by laser formed powder compound.

This is something I literally know nothing about and am doing more research on. pic.twitter.com/CpQfC4pjay

— Dan Beltzer (@BeltFanDan) July 7, 2020