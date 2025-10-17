Campeonato Crucero AAA en juego en Héroes Inmortales 2025

Lucha Libre AAA volverá al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México el 25 de octubre para celebrar Héroes Inmortales 2025. En el evento, Laredo Kid expondrá el Campeonato Mundial Crucero AAA ante Lince Dorado, Aerostar y Jack Cartwheel. Además, el Megacampeonato AAA estará en juego cuando Dominik Mysterio defienda frente a Dragon Lee.

► Lucha por el Campeonato Mundial Crucero AAA

La cartelera confirmó una cuádruple amenaza que se perfila como la atracción más aérea de la noche: Laredo Kid pondrá en juego su cinturón ante Lince Dorado, Aerostar y Jack Cartwheel. Los cuatro representan el estilo vertiginoso que caracteriza a AAA y elevan las expectativas de una lucha repleta de maniobras de alto riesgo y relevos imposibles.

Esta pelea no solo definirá al campeón crucero, sino que puede marcar nuevas rivalidades y posiciones dentro del roster de AAA justo después de la adquisición por parte de WWE.

►Dominik Mysterio vs Dragon Lee por el Megacampeonato AAA

En el turno estelar, Dominik Mysterio realizará su primera defensa oficial del Megacampeonato AAA frente a Dragon Lee. Dom se proclamó campeón en el evento AAA x WWE Worlds Collide 2025, celebrado el 12 de septiembre en Las Vegas.

► Cartelera actualizada de Héroes Inmorales 2025

Laredo Kid (c) vs. Lince Dorado vs. Aerostar vs. Jack Cartwheel Lucha de Relevos Atómicos: Lady Shani, Pimpinela Escarlata, Niño Hamburguesa & Mascarita Sagrada vs. Dalys, Taurus, Abismo Negro Jr. & Mini Abismo Negro

Héroes Inmortales es la conmemoración anual del legado de Antonio Peña; la edición 2025 llega en un momento de cambios para AAA tras su compra por WWE y promete reconfigurar el mapa de la lucha libre en México.