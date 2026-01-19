La Campeona Intercontinental, Becky Lynch, retuvo ante Maxxine Dupri con inesperada ayuda

El Campeonato Intercontinental Femenil estuvo en juego cuando Becky Lynch expuso el título ante Maxxine Dupri, acompañada por Natalya, pero las cosas no fueron como hubieran esperado.

Desde el inicio, ambas luchadoras se enfrascaron en un forcejeo intenso, con intercambios rápidos que llevaron la acción dentro y fuera del ring, donde Maxxine logró sorprender a la campeona con ataques consecutivos.

Becky logró tomar el control por momentos con su experiencia, castigando a la retadora contra las barricadas y aplicando varios movimientos de impacto. Sin embargo, Dupri resistió más de lo esperado y respondió con suplexes, legdrops y constantes intentos de rendición, obligando a la campeona a exigirse al máximo para mantener la ventaja.

Momentos claves

Maxxine atrapó a Becky en un Ankle Lock y estuvo muy cerca de la victoria tras una patada, pero Natalya colocó el pie de Lynch en la cuerda, evitando el conteo. La confusión entre ambas permitió que Becky se recuperara y conectara un definitivo Manhandle Slam para asegurar la cuenta de tres.

WWE Raw 19 enero 2026 Natalya Maxxine Dupri

¿Qué pasará ahora?

Becky Lynch retuvo el Campeonato Intercontinental, aunque dejó claro que Maxxine Dupri ya no es una rival menor. La intervención de Natalya mostró que la relación con Dupri se rompió y ahora inicia una rivalidad.

