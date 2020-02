LA EXTINCIÓN DE LOS ÍDOLOS DE LAS ARENAS CHIVAS .— El día de ayer, ante el previsible lleno que se llevó a cabo en la Arena Naucalpan por el regreso de Hijo del Santo, la afición se mostró más que complacida con la aparición del hijo del plateado, quien aliado a Octagón lograron vencer a Fuerza Guerrera y Dr. Cerebro. Éste último incluido por la afición naucalpense sustituyendo a Ángel Blanco Jr.

► Dr. Cerebro y los ídolos de las arenas chicas

Y cómo no iban a querer que Dr. Cerebro fuera el rival de Hijo del Santo en su regreso al coso del Pirata Moreno si parece que fue ayer el ya lejano 1° de marzo de 2001 cuando se dio, ante otro lleno igual de memorable el duelo de máscaras entre el Sesos y el Santito.

Después de una rivalidad gigantesca, de duelos de verdad sanguinolentos, la hora de la verdad de ambos gladiadores se dio y la lucha, que se desarrolló por el terreno de la técnica. Después de tener la lucha pareja, ambos gladiadores reñían de tú a tú sobre el tercer tensor del cuadrilátero. Cuando todo parecía indicar que Cerebro castigaría al plateado con un superplex, fue éste el que sorprendió con un súplex pecho con pecho desde el tensor, y sin soltarlo consiguió el toque de espaldas, con éste final tan atípico en Hijo del Santo.

Ese día conocimos a Alejandro Jiménez Cruz, que para entonces tenía cuatro años de portar ese nombre, y un par más como luchador profesional. Su primera gran lucha de apuestas había sido ahí mismo, en Naucalpan, al dejar sin identidad al primer Oro Jr., quien antes había luchado como Orito, y que resultó ser Mike Segura, otro de los ídolos de las arenas chicas casi extintos. T

ras su derrota, Cerebro enmendó el camino y ha conseguido hacer una estupenda carrera, con un saldo más que positivo en luchas de apuestas con 14 triunfos contra 10 derrotas, más varios salves en luchas de jaula.

En títulos, Cerebro ha ostentado los Campeonatos Intercontinentales de IWRG en Peso Welter, Ligero, y Medio, además del de Parejas y el de Tríos avalados por la misma empresa. También tuvo el Mundial de Peso Welter WWS, el de tríos del Estado de México y varios torneos más, como la Copa César en la primera función de Valerie Office.

Era imposible que la Arena Naucalpan no quisiera revivir ese pique una vez más. Y que tras el final de la lucha esperaran que aquella rivalidad de casi dos décadas no se reavivara una vez más. Sin embargo, la aparición de Dr. Wagner Jr. sanjó esto, dejando el duelo en segundo plano.

►Los últimos ídolos de las arenas chicas

Desafortunadamente no es raro que en estos tiempos esto pase. Los luchadores locales son relegados de los luchadores taquilleros, impidiendo que el local sea taquillero. La empresa de los Moreno se ha encargado de forjar luchadores locales de gran talento y valía. Sin embargo, salvo en contadas ocasiones estos han logrado brillar en términos estelares fuera de ahí. A la mente saltan casos de grandes luchadores marcados con el sello de IWRG y que por mil y un motivos no han logrado cuajarse dentro de las empresas grandes, o dentro de la independencia como verdaderos estelaristas taquilleros. Quizá el único que salió de Naucalpan como estelar y que consiguió serlo donde se paró fue nuestro recién recordado Mr. Niebla.

Casos como Dr. Cerebro hay para aventar al cielo, pero me vienen a la mente los hermanos Trauma, que con el simple hecho de estar en el cartel afuera del domo de la Calle Jardín garantizaba una estupenda entrada durante buena parte de la década pasada, unos verdaderos ídolos de las arenas chicas. Tanto juntos como de manera individual los hijos del Negro Navarro protagonizaron llenos impresionantes.

Sin embargo, saliendo de Naucalpan pocas o nulas veces tuvieron la oportunidad de ser estelaristas, salvo en empresas independientes, y hasta que la llamada epidemia Trauma menguó y se fue diluyendo.

►Los hermanos Trauma

Trauma I conquistó en la Naucalpan las máscaras de Oficial AK 47 (Mario Pardo) y Cannis Lupus (Héctor López), y la cabellera del Internacional Pantera. Su hermano, que quizá en su momento fue el más popular, conquistó ahí mismo las capuchas de Shadow Phoenix (Akihiko Inoue) y El Ángel (Oscar Puentes, mejor conocido como El Novillero, Oscar Sevilla). Varios títulos en Naucalpan tanto de manera individual como en conjunto hicieron de ambos gladiadores como algo que empresas importantes pudieron haber desarrollado.

Hubo algunos problemas de carácter de ambos (algunos se mostraron arriba del cuadrilátero, otros abajo del mismo) que debieron influir para que no consiguieran llamar la atención de AAA o del CMLL como un equipo a desarrollar. Sus apariciones dentro de Perros del Mal tampoco debieron llamar mucho la atención, siendo relegados a las arenas chicas, pero ya sin el clamor que llegaron a tener.

►De Golden Magic y otras balas de salva

En 2010, el Grupo Internacional Revolución lanzó la Copa FILL (Futuros Ídolos de la Lucha Libre), la cual en un origen era disputada en un día ajeno (martes) a las funciones normales (jueves y domingo). La forma en que se realizaba era muy interesante, pues la gran mayoría de los boletos no se vendían a través de la taquilla, sino directamente de los luchadores.

Así, los luchadores ganaban una comisión directa sobre las personas que llevaban a la arena. La afición era diferente, y en lugar de ir a apoyar al ídolo de la tele, se iba a apoyar a su hijo, hermano, novio o amigo de la escuela, ocasionando que la tribuna se dividiera de manera curiosa.

De esos primeros torneos, varios luchadores prometían despuntar: Tritón, Centvrión, Dynamic Black, Golden Magic, Alan Extreme y Fresero Jr., son algunos de los nombres que me vienen a la cabeza. Tritón se desesperó de picar piedras y volvió a Michoacán, dejando de lado la lucha libre. Centvrión, quien tiene mucho potencial, sigue perdido en luchas y empresas irrelevantes.

Alan Extreme probó suerte con otros personajes. Fresero ha podido más o menos destacar en el terreno independiente, pero sin el gran cartel. Dynamic también se desesperó de la gran oportunidad en Naucalpan y buscó suerte con otros personajes, nunca cuajaron. El que logró cierta relevancia fue Golden Magic, quien conquistó varias máscaras durante la década pasada, pero sin cuajar como la gran estrella que debería, al grado que dejó la magia dorada por la espectacularidad, reciclada, de los ocho ángulos.

¿Pero por qué han fallado todos estos intentos de crear estrellas en las arenas chicas no han prosperado?

►La frustración de Todos somos Estrellas

El 11 de octubre de 2006, Héctor Guzmán tuvo un gran acierto al promover su función «Todos somos Estrellas», donde luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre alternaron en cuatro luchas con las figuras de la Asociación Universal de Lucha Libre. La Arena López Mateos se llenó, la gente estuvo completamente satisfecha con una función tan singular, pues esa ocasión, tras dos luchas preliminares se pudieron ver las siguientes:

3- Mascara Sagrada, Rocky Santana y Astro Boy vencieron a Dr. Karonte Jr., Heavy

Boy y Misterio (12’21”).

Boy y Misterio (12’21”). 4- Dos Caras Jr., Último Gladiador y Robin Maravilla vencieron a Olímpico, Sepulturero y Skandalo (18’20”).

5- Místico, Terry 2000 y Súper Nova vencieron a Atlantis, Rey Krímen y Sádico

(18’07”).

(18’07”). 6- Halloween, Psicópata y Tortuga Mutante I vencieron a Villano III, Nick la Muerte y

Último Vampiro (12’53”).

El evento, aparte de histórico, sirvió para que figuras de AULL tuvieran un empuje genial en sus carreras y fueran conocidos por otros aficionados. Terry 2000 y Sepulturero fueron dos de los más beneficiados, aunque éste último tuvo que pagarlo caro un par de meses después cuando después de atacar Místico en su lucha, comenzó una rivalidad con el Príncipe de Plata y Oro que terminó en lucha de apuestas el 27 de enero de 2007, dando a conocer a Sergio Pacheco, en un estupendo manejo de promoción por parte de Héctor y los dirigentes del CMLL de ese entonces.

Sin embargo, los egos dentro del departamento de Programación de la Seria y Estable evitaron que Héctor volviera a repetir esto tres años después, haciendo que sus luchadores no alternaran con los estelares de AULL. ¿El efecto? Luchadores que no tienen el plus de la televisión o el impulso de una empresa tan grande como AAA o el CMLL no dan el salto hacía la consagración porque no pueden desarrollarse a su máximo potencial.

►La extinción de los ídolos de las arenas chicas

A lo largo del tiempo, a veces con permisos, otras tantas con evasivas, varias empresas han conseguido repetir el concepto de Héctor Guzmán, la verdad que al no tener continuidad no han trascendido. Pero de manera inversa, el CMLL sí ha sabido capitalizarlo, como lo acaba de hacer al firmar a Bandido.

La Arena Naucalpan trata hacer su propio modelo al alternar a sus jóvenes con luchadores independientes y consagrados, pero la gran mayoría de estos ya de salida, y aunque el resultado no es del todo malo, deja a los nuevos valores sin dar el gran salto.

Los promotores independientes, salvo en las arenas donde son dueños, no tratan de forjar a los ídolos de las arenas chicas del futuro, pues su compromiso es llenar por esa ocasión su función y no perder, haciendo combinaciones interesantes pero con estrellas ya consolidadas tanto de AAA, el CMLL o independientes, pero que signifiquen taquilla. No apuestan a los nuevos nombres más allá de lugares en las luchas de respaldo, y cuando los hay es porque saben que no habrá un gran beneficio económico.

Y así nos quedamos sin los ídolos de las arenas chicas que tanto bien le han hecho al deporte espectáculo a lo largo de su majestuosa historia. Llenándolo de personajes frescos y tropicalizados a una realidad que no necesariamente es la que cubre al resto de la lucha libre nacional.

Tristemente no se ve que esto cambie en el corto plazo, obligando a los ídolos de las arenas chicas en ciernes a conformarse con ser estelarista en arenas vacías, nunca pasar de preliminares en los buenos carteles, o buscar oportunidades en las empresas importantes picando piedra, una oportunidad que en el 90% de los casos nunca llegará.

Y… TAN… TAN…