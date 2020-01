Homenaje a Mr. Niebla: Desde el siglo XVIII, en lo que ya comenzaba a ser la provincia existe el jardín Pensil Mexicano, ubicado en el entonces pueblo de Tacuba, dicho jardín fue lugar de recreo de las clases acomodadas de aquellos ayeres. Durante los dos siglos siguientes, Tacuba y su Pensil fueron engullidos por la Ciudad de México, convirtiendo a ambos en colonias de la hoy alcaldía de Miguel Hidalgo. Es en esa colonia, la Pensil, donde Efrén Tiburcio Marquez vio sus primeras luces un 22 de marzo de 1973.

►El hijo ilustre de la Pensil

La Pensil, en la actualidad, puede ser catalogada como un barrio bravo para quien no es de por ahí. Sin embargo, como en muchos de esos casos, el nombre quizá sea exagerado, pues las personas que ahí habitan son gente trabajadora, honrada y muy alegre. En esas calles, delimitadas todas por nombre de lagos, Efrén entendió que la vida no era simple, que golpeaba, y fuerte, pero que sin ganas y gusto no se podría salir adelante. Y luchando por la vida descubrió la lucha libre.

Hecho bajo la batuta de dos ídolos de las arenas chicas, Scaramouche II y Charrito de Oro, el siempre alegre Mr. Niebla comenzó a luchar en 1990, cuando aún no era mayor de edad. Usando diversos nombres como Chamaco Audaz, El Pupilo, Shadow 2000, Chico Veloz y dos refritos: El Marqués y Batman. Hasta que en el norte escuchó de las aventuras de un encapuchado que había hecho historia, Mr. Niebla. Guadalupe Tovar había logrado hacerse un nombre en Monterrey durante buena parte de los sesentas y setentas. Efrén pidió permiso y en la primavera de 1992 comenzó a ser programado como Mr. Niebla.

►El Hombre Elástico

Niebla comenzó a llamar la atención en la ya desaparecida Pista Arena Revolución, donde comenzó a alternar con las figuras del naciente Consejo Mundial de Lucha Libre, e incluso logró vencer a algunos en luchas de apuestas. Aunque donde primero se mostró como un verdadero ídolo fue en la Arena Naucalpan.

En el feudo del Pirata Moreno, Niebla comenzó a entender de que se trataba realmente la lucha libre. No sólo eran llaves y castigos. No. Era más la catarsis que significa para el público asistente involucrarse con rudos y técnicos, los triunfos y derrotas que se magnifican con las pasiones desparramadas por los que pagaron una entrada. La labor del gladiador, a diferencia de la gran mayoría de los deportistas, no reSide solamente en el máximo desempeño sobre el cuadrilátero, sino en la forma en que involucra a la hinchada presente: Ya sea para apoyarlo o para maldecirlo. Pasión es el verdadero nombre de la lucha libre.

Ahí, en el coso naucalpense, Niebla comenzó a alcanzar la idolatría. Comenzó a manejar a su antojo a los asistentes, descubrió como pocos que más valía un movimiento de manos que un estupendo lance. Sin embargo, su accionar en el ring era pulcro y genial. Sus castigos eran letales y vistosos. Su llave de cabecera, la Neblina era una variante de los clásicos nudos que tanto popularizaron luchadores como Tarzán López y El Satánico, pero que al dejar al contrincante inmovilizado, daba la oportunidad de conectar con el público a diferencia de los otros castigos.

►Mr. Niebla contra Mr. Niebla

Hacía 1997 su inclusión en el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre había dejado un hueco muy importante en Naucalpan, el cual derivaría dos años después en algo insólito. Integrante de una de las tantas versiones que la Ola Azul ha tenido, junto a Atlantis y Lizmark conquistó el Campeonato Mundial de Trios CMLL el 29 de abril de 1997. El joven Niebla comenzó a llamar la atención junto a otro novel destacado, Shocker, con quien comenzó a formar equipo, ganando el Campeonato Mundial de Parejas CMLL el 23 de enero de 1998.

Desafortunadamente una lesión lo obligó a dejar a ambos títulos en octubre de 1998. Por esas fechas comenzó a aparecer en la Naucalpan otro Mr. Niebla, lo cual causó confusión en la afición.

Muchos que se dieron cuenta de la diferencia pensaron que Niebla no volvería a luchar y que los señores Moreno habían determinado sacar un sucesor del fenómeno popular. El problema fue cuando el original volvió a la Arena México y la paradoja tiempo espacio nos llevó a la conclusión de que había dos Mr. Nieblas.

En vez de resolverlo al estilo Octagón o Hijo del Santo con abogados y demandas interminables, ambas empresas optaron por lo sano y pusieron a ambos Nieblas a luchar entre sí. La lucha sucedió un 20 de agosto de 1999, y concluyó con una Neblina haciendo explotar a una abarrotada Arena México que veía como surgía uno de esos pocos luchadores que han conseguido conquistarla.

► Rivalidad contra Shocker

Ya antes, Niebla había comenzado una rivalidad con quien había sido su aliado, Shocker. Incluso en la lucha contra el impostor, Shocker fue second de él, y tras el resultado increpó al original. Las cosas estaban muy calientes un mes antes del aniversario 66, y el departamento de programación decidió echar toda la carne al asador programando una lucha de relevos suicidas: Atlantis y Villano III contra Shocker y Mr. Niebla.

Otra vez la Arena México estaba hasta el tope para ver el atractivo cartel, y una vez que los veteranos Atlantis y Villano III se salvaron no quedó más para el duelo de los jóvenes sensación: Shocker y Mr. Niebla se enfrentarían en la lucha de apuestas que consagraría a ambos y que terminó en favor de Niebla. Y aunque derrotado, Shocker salió ganando, pues su carrera comenzó a raíz de mostrar su rostro.

Niebla fue el luchador estelarista del CMLL durante el primer lustro del nuevo siglo, conquistó el Campeonato Nacional de Tríos junto a Safarí y Olímpico. Y en el 2003, el 18 de abril, ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL ante Universo 2000.

►Ida y vuelta del ídolo

En 2006, los escándalos sobre su alcoholismo comenzaron, y el CMLL decidió despedirlo. Poco antes de morir, Antonio Peña no tuvo ningún empacho en abrirle las puertas de AAA, uniéndose a los Vipers. Con el ego tan alto de Abismo Negro la unión no funcionó y comenzó una rivalidad que fue tremenda entre ambos.

Se esperaba que para Triplemanía XVI se diera el duelo, pero un mes antes de dicho evento, Mr. Niebla volvió a ser visto en el coso de la Colonia Doctores, dejando atrás para siempre su etapa como Viper. Poco después, Abismo Negro perdería la vida.

Niebla volvería a la Arena México como el rudo más querido de su historia. Con toda la experiencia a cuestas reinventó su personaje y aliado a los hermanos Casas: Negro y Felino formuló la Peste Negra. Los pestilentes gladiadores revolucionaron con las locuras de Niebla la lucha libre. Niebla con un sólo giro de manos hacía que toda la Arena se exaltara al máximo, demostrando su magistral dominio de eso que llamamos carisma.

Desafortunadamente varios incidentes mancharon su carrera, limitando así mucho de lo que pudo haber sido. Tras su inesperada muerte el pasado fin de año, dejó un hueco que nadie del elenco actual de la Serie y Estable puede llenar. Quizá por eso, y de una forma diferente a lo acostumbrado, el CMLL organizó el pasado viernes un digno y merecido homenaje al Apestoso Mayor. La gente, siempre sabia sobre a quien pone en el pedestal de la idolatría, dio la primera gran entrada de la Arena México de este 2020. Y el nombre que tantas veces retumbó en ese coso, su coso, volvió a oírse una vez más: «Niebla, Niebla, Niebla».

Sus familiares estuvieron presentes, sensibles ante la pérdida del ídolo, pero alegres ante la demostración de tanto cariño por la que también fue su familia. Sus palabras ante el homenaje son por demás conmovedoras:

►Heroínas

Se anunció un torneo donde 48 luchadoras participarán para convertirse en Heroínas. Dicho torneo será en formato de reality show, y tendrá jueces y profesores. Es genial que se quiera apoyar a la lucha femenil de México, pero a reserva de ver que sucede en el torneo, existen ciertos puntos medios discordes:

Primero : Es difícil creer que muchas de las participantes, como Tania la Guerrillera, India Sioux, Ludark o varias más se tomen en serio las asesorías de los «profesores».

Segundo: ¿Jueces? ¿En serio?

Tercero: ¿Alguien de los «creativos» de dicho reality se habrá dado cuenta que el nombre de su programa ya pertenece a una luchadora en activo? Heroína tiene ocho años de carrera y a demostrado que una de las luchadoras más completas dentro de la baraja independiente del país. Sus luchas extremas hablan por sí mismo, pero además ha dado buenas luchas normales. En fin, Heroína solo una.

►CAMPAL

Será sumamente interesante seguir la rivalidad que se originó tras la desaparición de la Peste Negra, Felino contra Barbaro Cavernario podría ser la lucha que encabece el próximo Homenaje a Dos Leyendas, que seguramente será también en honor a Mr. Niebla.

AAA presentó a su elenco para el 2020 el pasado viernes en las instalaciones de su socio comercial, TV Azteca. Más de 50 luchadores fueron anunciados. Algunas caras nuevas, otros regresos. Al día siguiente, la Caravana se presentó en el Pepsi Center de está Capital, encabezados por la Facción Ingobernable: Rush, LA Park y Bestia del Ring contra los ídolos Psycho Clown, Pentagón Jr. y Fénix, quienes ganaron por descalificación.

Por cierto, también el sábado, en la Arena Neza, ante un lleno impresionante, se rindió homenaje a La Parka, en la lucha estelar, Karis la Momia Jr. (hijo de La Parka) hizo causa común con Psycho Clown y Pagano para vencer a Murder Clown, Monster Clown y Dave the Clown.

Sobre el huesudo, Maricela Peña informó que se celebrará una misa el próximo miércoles 29 en la Básilica de Guadalupe.

Este próximo fin de semana es largo, por tal motivo habrá múltiples funciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y como es costumbre, CAMPAL se publicará hasta el martes 4.