Falleció El Impala: La lucha libre, más que un deporte es una pasión, no sólo en México, pero más en México. Y la pasión surge y embute por la disputa. Sin disputa no hay conflicto, y sin conflicto no se llega a las manos. ¿Por qué luchar? ¿Por qué ser bueno o por qué ser malo? Cada luchador tiene sus propios motivos, cada luchador busca su personalidad, eso hace la lucha libre el deporte diferente a todos los demás.

Se le puede preguntar a cualquier luchador por qué se dedicó a esto, y cada uno tendrá sus propios motivos. Uno puede pensar en lo más básico: querer ser un súper héroe. Hasta situaciones diferentes como la de Andrés González. quién en su libro biográfico: "Promesa Cumplida" narró que su padre, a pesar de ser un gran trabajador, era alcohólico, y queriendo compartir con su hijo su diversión lo llevaba a las luchas.

Andrés, Andy, para todos los demás, se topó con una situación muy incómoda con su padre, cuando éste, ebrio, fue repudiado por el ídolo local delante del infante. Ese fue el motivo por el cual, el niño que sirvió de muleta a su padre ebrio rumbo a casa esa noche, decidió darle sentido a su vida, y dedicarla a ser luchador profesional. Que hubiera una persona en el mundo que no defraudara a la gente como su padre, un ídolo del cual se sintiera orgulloso, tanto su padre como él mismo.

Y así, Andy comenzó a entrenar, y así nació Garrik en 1975, convirtiéndose en un luchador sorprendente interesante. Su estilo ágil hizo que optara por cambiar el nombre a El Impala. Con ese nombre consiguió causar impacto, y hacerse del Campeonato Nacional de Peso Ligero. Un luchador regular en el circuito que manejaba el Pirata Moreno hizo que él chocara con uno de los luchadores más importantes de ese circuito, Hecatombe (Máscara Sagrada).

Hecatombe mostró el rostro de Andy ante la afición, pero el rudo, sólo pudo más que proyectarse y conseguir mejores lugares en las carteleras de la periferia. Durante el primer lustro de los ochentas, El Impala siguió alternando con la flor y nata de la lucha libre a nivel nacional en el circuito metropolitano y provincia, mientras que en El Toreo aparecía en las luchas de postín.

Raúl "el Moritas" Reyes le aconsejó cambiar de personaje, y a finales de los ochentas comenzó a luchar como Bello Incógnito. Ser exótico no le funcionó bien, así que en 1989 comenzó a ser Blackman II. Su amigo, Álvaro Meléndez, quien había sido La Gacela años antes, decidió compartir con él su personaje para hacer un equipo interesante. No funcionó mucho.

En 1991, como Bello Incógnito cayó en la Coliseo capitalina ante Shogun, volviendo a mostrar el rostro. Toda esa década el gladiador alternó otros personajes: entre el conocido Blackman II y el nuevo Araña Negra (también semi heredado de su amigo Meléndez, que había luchado como Spiderman en los setentas).

En el nuevo siglo sólo aparecía en las funciones de leyendas. Luchando con puros contemporaneos. En 2006 decidió entrar a una ruleta de la muerte, donde cayó y volvió a mostrar el rostro, esta vez a manos de Dos Caras.

Andy dedico mucho tiempo del resto de su vida a platicar motivacionalmente con jóvenes, y demostrarles que, aunque sus padres no fueran los ideales, sí eran el gran trampolín con el que pudieran despegar en sus vidas.

El día de hoy, domingo 7 de junio, se confirmó su muerte.

►Súper Bracito

Desafortunadamente, también el pasado 4 de junio, Súper Bracito feneció. Durante su vida como gladiador, el chaparrón personificó a Mini Holligan y a Aguilita de Acero. Descanse en paz.