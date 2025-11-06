Camiseta Farewell Tour 2025 Boston de John Cena disponible en WWE Shop

John Cena se despide de Boston este próximo lunes 10 de noviembre, y lo hace vestido de verde. La nueva camiseta oficial de Cena —lanzada en WWE Shop como parte de su Farewell Tour 2025— no es solo otra pieza de merchandising: es el estandarte de una carrera que cierra su ciclo con la misma energía con la que comenzó.

La prenda, con su vibrante color y el lema “The Last Time Is Now” estampado al frente en letras verde sobre un fondo blanco, debajo las fechas de las apariciones de Cena en Boston, se convierte en símbolo y declaración. No es casual que la frase evoque su clásico “Your Time Is Now”: Cena vuelve a tomar su propio eslogan, lo reinterpreta y lo usa como metáfora de su última batalla sobre los cuadriláteros.

La parte trasera incluye un diseño de una puerta con la inscripción del tour y el inconfundible logo “U C ME”. Es, en esencia, un tributo al legado de Cena dentro y fuera del ring.

El detalle “Boston” impreso en el diseño no pasa desapercibido. La ciudad que lo vio nacer como superestrella —y que siempre lo ha recibido como un héroe local— ahora se convierte en sede de su adiós. Es una camiseta con peso emocional, especialmente para los fanáticos que siguen al 16 veces campeón mundial desde sus días en OVW hasta su ascenso meteórico en la Ruthless Aggression Era.

► Detalle de la camiseta Farewell Tour 2025 de John Cena en Boston

El verde, tono que en otras épocas representó energía y renacimiento, aquí funciona como símbolo de legado. Cena deja los colores patrióticos, el rojo intenso o el naranja encendido, para abrazar un color más sereno, más maduro. El mensaje es claro: este no es el Cena del “You Can’t See Me” de 2005; es el ícono consolidado que se despide con la frente en alto.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

Si hay algo que WWE siempre ha sabido hacer, es transformar el merchandising en narrativa. Esta camiseta no solo celebra un evento; encapsula el fin de una era. Cena no necesita títulos ni promos espectaculares para despedirse. Lo hace con un pedazo de tela verde que grita historia.