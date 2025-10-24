WWE Shop ha lanzado una nueva camiseta que celebra uno de los momentos más memorables de Finn Bálor: su aparición como Demonito para encarar a la Yesca de Mr. Iguana en Triplemanía de AAA. Este alter ego, una versión títere del Demonio, sorprendió a los fanáticos con su estilo único y su presencia en el cuadrilátero.

► Detalle de la camiseta de Finn Balor

El diseño frontal presenta una ilustración estilizada de Demonito, con su característico rostro feroz, lengua roja y ojos prominentes. En la parte posterior, se encuentra la palabra «Demonito» escrita en letras rojas, complementando el diseño frontal. La prenda está confeccionada en algodón negro de alta calidad, garantizando comodidad y durabilidad.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

Más que una simple prenda, la camiseta del Demonito es un objeto ideal para coleccionistas del mechardising de WWE, perfecta para fanáticos que siguen de cerca la carrera de Finn Bálor y su alter ego más creativo. Su diseño icónico y llamativo la convierte en un must-have para eventos de wrestling, conventions o incluso para uso casual, mostrando orgullo por uno de los luchadores más innovadores de la WWE.