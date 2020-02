En AEW vuelve a darse cobertura a mercancía anti-Vince McMahon

Las trincheras, por desgracia, recordando hoy al legendario Kirk Douglas en Paths of Glory, están muy presentes hoy día en la comunidad de aficionados a la lucha libre estadounidense. Y al igual que sucede dentro del mundo del fútbol, los propios profesionales son los primeros en no dar mucho ejemplo que digamos, promoviendo una fidelización excluyente en estas «Wednesday Night Wars» de WWE y AEW. Caso de Vince McMahon, quien regularmente desprestigia por todos los medios a los Élite. De resultas, nada positivo para alimentar las mentes de ciertos odiadores, a los que Cody Rhodes y Cía ofrecen exposición.

► «Vince McMahon sigue apestando»

Si bien al comienzo de esta guerra, AEW confiscaba todo cartel que hiciera referencia a WWE, como ya reportamos en su día ocurrió con una pancarta donde figuraba la frase «Vince Fears Ratings», al igual que McMahonlandia viene realizando desde hace años, parece que tal política luce un tanto relajada en su aplicación últimamente.

Porque la pasada noche, durante las grabaciones de AEW Dark, previas a la emisión de AEW Dynamite, la novel empresa realizó un segmento tributando a Austin Idol y Missy Hyatt, durante el cual el cámara posó su mirada sobre un fan que portaba una camiseta con el eslogan «Vince Still Sucks» en primera fila, emulando la tipografía del célebre eslogan «Hulk Still Rules». Tal tiro de cámara puede verse a los 25 segundos del siguiente vídeo.

Prior to the start of #AEWDynamite LIVE from Huntsville, wrestling legends Missy Hyatt and Austin Idol made an appearance. pic.twitter.com/wlxkyaZ4qT — All Elite Wrestling (@AEWrestling) February 6, 2020

Cabe decir que ya durante AEW Dynamite, las cámaras no volvieron a centrarse en la camiseta de marras. Pero si siguieron el show al completo, dicho aficionado permaneció impasible con su camiseta durante toda la velada. He aquí al sujeto durante el último segmento protagonizado por Cody Rhodes y sus 10 correazos.

Claro que de haberle requisado su camiseta, seguramente tal medida habría causado sumo revuelo en redes sociales. No obstante, política que sí aplica WWE en sus eventos, cuando en enero de 2019 se hizo viral que varios espectadores que acudieron a un episodio de SmackDown tuvieron que cambiarse de camiseta.