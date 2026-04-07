Camiseta 11 WrestleMania Main Events de Roman Reigns de venta en WWE Shop

Roman Regns se enfrenta a CM Punk por el Campeonato Mundial Peso Completo en Wrestlemania 42 en Las Vegas, Nevada. Un combate que será el evento estelar de una de las dos noche de la Vitrina de los Inmortales.

Y ante dicha ocasión WWE Shop no ha perdido tiempo y ha puestoa la venta una nueva camiseta del Original Tribal Chief One (OTC1), en la cual hace mención de las veces que Reings ha esteralizado el show de show el cual en este año 2026 asciende a un total de once participaciones en la lucha estelar del mayor evento del año de WWE.

► Detalle de la camiseta 11 WrestleMania Main Events de Roman Reigns

La Camiseta es de color negro en el centro del diseño aparece el nombre de Roman Reings luego un número 11 sobre este el logo de Reings y debajo se lee «WrestleMania Main Event”, esta parte en color dorado con diseño tribal y estrellas. en la espalda aparece el logo de WWE y OTC1 en dorado.

El número 11, integrado en el diseño, no es meramente decorativo: funciona como símbolo de legado y continuidad. Evoca estadísticas, récords, noches estelares acumuladas. Es una cifra que sugiere repetición del éxito, la constante presencia en lo más alto.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

En esencia, esta prenda encapsula lo que Roman Reigns representa en WrestleMania: presencia, dominio y la inevitable sensación de que, cuando suena su música, el evento principal no es una posición en la cartelera… es una garantía.