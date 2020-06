Cameron Grimes no es una prioridad para WWE: Dave Meltzer

Quizá no sorprenda a nadie descubrir que Cameron Grimes no es una prioridad en este momento para WWE debido a que si bien ha estado en combates importantes aún no ha dado un gran paso adelante en NXT en este lapso de un año que lleva en la marca amarilla. No obstante, su récord actual de victorias contradice un poco esta afirmación porque ha ganado sus últimos cuatro enfrentamientos, los cuatro en televisión. Y puede que anoche venciera a Bronson Reed, un luchador a quien todavía le falta mucho para afianzarse en el medio cartel, pero su anterior triunfo fue ante Finn Bálor.

► Cameron Grimes no es una prioridad

Sorprendente o no, esto es lo que apunta un reciente informe de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio. Es ciertamente curioso que el mismo salga a la luz en un momento en el que se está hablando del abandono de Matt Riddle del show de los miércoles así como de que podría estar acompañado por otros luchadores del mismo; es decir, que se está hablando de nombres que sí son una prioridad. Pero no Grimes. Veamos qué dice el editor del WON.

"No lo han derrotado (últimamente), pero tampoco está en una gran posisión; no está en el cartel de NXT TakeOver: In Your House. Eso es un indicativo de su posición. Si estuviera en el especial sería otra cosa, pero ni siquiera está en lo más alto de su lista de prioridades".

Quienes lo vieron durante su carrera previa a ser una Superestrella o incluso quienes lo descubrieron en su actual aventura, saben que Grimes tiene mucho talento, mucho potencial. Pero parece que ahora mismo en su empresa no lo están viendo de esta manera. A ver qué pasa con él en los próximos meses. Cabe recordarse que tampoco es una situación normal por lo que no es el mejor momento para juzgar lo que está pasando ni en NXT ni en el resto de WWE.

► Cartel de NXT TakeOver: In Your House

Y hablando del siguiente TakeOver, este es el cartel de luchas anunciado:

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs. Velveteen Dream

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Finn Bálor vs. Damien Priest

Mia Yim, Tegan Nox y Shotzi Blackheart vs. Candice LeRae, Dakota Kai y Raquel Gonzalez