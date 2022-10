Cameron Grimes debutó en Raw y volvió a ser rico

En la más reciente edición de Raw, se llevaron a cabo dos debuts de luchadores provenientes de NXT. El primero fue el de Cora Jade, quien seleccionó a Rhea Ripley como la víbora venenosa que se enfrentará a Roxanne Pérez en el próximo NXT y buscará destruirla.

los fans estaban al tanto de la aparición de Jade, sin embargo, nadie se esperaba que Cameron Grimes hiciera tambén su debut, su primera aparición en la marca roja, pues este apareció y les dijo a The O.C. que quería que estuvieran en su esquina para su lucha en NXT Halloween Havoc 2022 ante The Schism, el equipo de Joe Gacy y The Dyad (Jagger Reid y Rip Fowler, los antes conocidos como James Drake y Zack Gibson de The Grizzled Young Veterans).

► NXT pone toda la carne en el asador para vencer a AEW Dynamite

Gallows le dijo que solo iban a ser sus compañeros de equipo si les daba una buena suma de dinero, a lo cual Grimes aceptó, pues es un hombre que «ganó» 5 millones de dólares invirtiendo en GameStop el año pasado, por lo que es muy rico. Con esto, su personaje de ricachón excéntico regresó luego de meses.

NXT estará plagado de grandes figuras. Este es el cartel que presentará:

1- Channing «Stacks» Lorenzo vs. un oponente misterioso que será anunciado por Tony D’Angelo.

2- Sonya Deville vs. Alba Fyre.

3- Xyon Quinn vs. Quincy Elliott.

4- PICK YOUR POISON MATCH: Cora Jade vs. Raquel Rodríguez, oponente elegida por Roxanne Pérez en el pasado SmackDown.

5- PICK YOUR POISON MATCH: Roxanne Pérez vs. Rhea Ripley, oponente elegida por Cora Jade en el pasado Raw.

6- The Schism (Joe Gacy, Rip Fowler, Jagger Reid) vs. Cameron Grimes y The O.C. (Doc Gallows y Karl Anderson) (con AJ Styles).

WWE quiere que este show de NXT sea uno muy especial, pues se emitirá a la misma hora que AEW Dynamite, que debió moverse de miércoles a martes porque en TBS se emitirán los Playoffs de la MLB y el evento estelar que tendrá será una lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW entre el monarca, Jon Moxley, y su retador número uno, «Hangman» Adam Page.