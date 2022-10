Cameron Grimes celebra el mejor momento de su vida

Cameron Grimes ha sido uno de los puntos más destacados de NXT en los últimos años, y es uno de los luchadores más queridos y talentosos del elenco. En este año logró el Campeonato Norteamericano NXT y también disputó un combate por el Campeonato NXT ante Bron Breakker, perdiéndolo. Además, estuvo involucrado en una historia con LA Knight y Ted DiBiase alrededor del Campeonato del Millón de dólares.

Cameron Grimes ni siquiera ha llegado al elenco principal de WWE aún, pero ya está haciendo realidad sus sueños. El ex campeón norteamericano NXT ha estado con WWE desde 2019 y es consciente de que su arduo trabajo está dando sus frutos cuando recurrió a su cuenta de Instagram para revelar un gran logro en su vida personal.

«Hoy es el mejor momento de mi vida hasta ahora. En sexto grado, mi padre y yo nos mudamos a la casa de mi abuela y desde entonces hasta que me gradué de la escuela secundaria, compartí una habitación de 10 metros cuadrados con mi padre. Luego me mudé a Burlington , Carolina del Norte para seguir persiguiendo mi sueño. Durante ese proceso, ¡dormí en todos los sofás en los que podía dormir hasta que me quedé sin sofás! Luego me mudé a nuestro centro de entrenamiento y dormí en el suelo ocultando el hecho de que estaba viviendo allí. Luego comencé a tener éxito en la lucha libre, y luego pude permitirme alquilar un lugar para vivir y he estado alquilando durante los últimos 7 años. ¡Hoy marca el mejor momento para mí porque ahora soy oficialmente propietario de una casa!«