Cambios en Raw también afectaron a The Judgment Day

En la más reciente edición de Raw, Damian Priest, Finn Bálor y Dominik Mysterio se enfocaron en intentar reclutar a Jey Uso, e incluso interfirieron en su combate contra Drew McIntyre que se llevó a cabo en el turno estelar, aunque no tuvieron éxito y fueron atacados por el ex miembro de The Bloodline. Durante el programa, «Dirty Dom» también vio acción cuando se enfrentó ante Cody Rhodes en un mano a mano que no contó con la presencia de su fiel compañera Rhea Ripley, aunque Priest y Bálor sí estuvieron en ringside, sin que pudieran hacer mucho.

► JD McDonagh no estuvo presente en WWE RAW

Al respecto, Fightful Select informó recientemente que originalmente, ‘Dirty’ Dom estaba destinado a tener apoyo externo en su combate contra Cody Rhodes, pero esto no sucedió.

«Originalmente, ‘Dirty’ Dom estaba destinado a tener apoyo externo a la facción, con su reciente aliado JD McDonagh programado para acompañarlo al ring para el combate contra Cody. Sin embargo, este plan no se materializó y McDonagh estuvo notoriamente ausente de todo el espectáculo.»

Si bien se desconoce el motivo exacto de esta decisión, este fue solo uno de los cambios de última hora que se realizaron previo a la transmisión del reciente Monday Night Raw, en donde la oponente de Becky Lynch también fue cambiada. Por otro lado, si bien en el programa explicaron el motivo de la ausencia de Rhea Ripley (quien una semana antes sufrió un ataque de Nia Jax), no se mencionó nada en torno a la ausencia de JD McDonagh, quien estaba apareciendo junto a The Judgment Day últimamente.