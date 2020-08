Cambios en el cartel de NXT TakeOver: XXX

La actitud siempre es clave a la hora de ejercer de luchador/a. Que se lo digan a Jon Moxley, quien no dejó de sumar éxitos desde su salida de WWE el pasado año, sin realmente ser un competidor de gran calidad técnica.

Y Dakota Kai necesitaba un cambio de actitud para dejar de ser esa simpática neozelandesa que siempre se quedaba a las puerta de la gloria. Así, en el último TakeOver: WarGames, llegó lo inevitable: su paso al bando rudo.

Ahora, ocho meses después, Kai obtiene su premio. La pasada noche, gracias a la intervención de Mercedes Martinez, derrotó a Rhea Ripley para ganarse el derecho a retar a Io Shirai por el Campeonato Femenil NXT en TakeOver: XXX; el, según Triple H, especial más importante de la historia de la marca dorada.

Y un importante cambio también se confirmó ayer respecto al combate de escaleras de dicho TakeOver.

Unfortunately, due to injury, @DexterLumis has been removed from the #NorthAmericanTitle #LadderMatch.



Therefore, in two weeks on #WWENXT, there will be two one-on-one matches between the Superstars who were not pinned or submitted in their respective #TripleThreat Matches. pic.twitter.com/q3drIzZhRW