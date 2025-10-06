Cambios en cifras de audiencia preocupan en WWE y TNA

TNA está considerando un acuerdo de medios de 10 millones de dólares para un programa semanal en vivo y las negociaciones siguen en curso. Sin embargo, parece que a la WWE le preocupa que los nuevos índices de audiencia de Nielsen puedan afectar negativamente las negociaciones.

► TNA confía en que tendrán un buen acuerdo televisivo

Al respecto, un informe reciente de Fightful Select mencionó que una fuente dentro de la WWE expresó su preocupación de que los recientes cambios en los índices de audiencia de Nielsen podrían usarse en contra de TNA durante sus esfuerzos por cerrar un nuevo acuerdo televisivo. Sin embargo, agregó que Carlos Silva, Presidente de TNA, aclaró que este tema no ha sido parte de las conversaciones hasta el momento.

«Una fuente de producción de la WWE expresó su preocupación de que las nuevas cifras y datos de los cambios en los índices de audiencia de Nielsen puedan usarse para negociar en contra de TNA mientras intentan cerrar un nuevo acuerdo televisivo.

Carlos Silva de TNA afirmó que ni siquiera se le ha planteado este tema a TNA durante las negociaciones y que tienen una importante llamada esta semana para mantener en marcha su posible acuerdo.»

A pesar de la preocupación sobre cómo los cambios en las cifras de los ratings de Nielsen podrían afectar a los programas de lucha libre en general, las declaraciones de Carlos Silva dejan claro que TNA confía en su posición y valor actual, y cree que podrá lograr un buen acuerdo televisivo. Habrá que estar pendientes para conocer cómo se llevan a cabo las negociaciones.