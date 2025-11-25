Cambio físico de Swerve Strickland: «Es adictivo»

El ex-Campeón Mundial AEW «The Realest One» Swerve Strickland habla sobre su mejoría física, un rival soñado, el punto más bajo de su carrera y mucho más. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► En palabras de Swerve Strickland

Sobre ganar volumen

«Definitivamente estoy más grande, y es miserable mantenerlo. Porque hay momentos en los que estoy en la cama y pienso: tengo que comer algo más. Porque Applebee’s es mi sitio habitual, como a las 11:45-12, cuando la mayoría de lugares ya están cerrando. Así que pido un salmón con espárragos y arroz. Llega, y estoy como: ni siquiera tengo energía para usar un tenedor. Solo estoy picando con las manos y llevándomelo a la boca, en la cama, sintiéndome como una mierda.»

¿Qué tan grande quiere llegar a ser?

«No lo sé. Ni siquiera sabía que podía llegar a esto. Honestamente, llegué a un punto en el que pensé: no sabía que podía hacer esto. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí es donde está la adicción.»

Salir de su zona de confort

«Es enfrentar el miedo, en cierto sentido, pero no siempre es la sensación de miedo. Es solo una sensación de incomodidad. Creo que la gente confunde ambas cosas. No es que tengas miedo, solo estás incómodo. No hay nada que temer en nada de esto. Por eso me identifico con Fight Club, es mi película favorita, me identifico muchísimo, porque una vez que tocas fondo, ahora puedes hacerlo todo. Cuando llegas tan abajo que no puedes caer más, todo el miedo desaparece. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya pasó. Ya lo viviste. Y si sigues aquí, estás vivo, todavía puedes ganar dinero, todavía puedes hacer que las cosas pasen incluso en el fondo… entonces ya no tienes techo.»

El momento más bajo de su carrera

«Yo diría que la lucha independiente entre 2011, 12 y 13 fue una etapa en la que simplemente estaba dando vueltas sin avanzar. Además, fue cuando nacieron mis dos hijas. Así que era como: ‘Vale, ahora estoy ganando muy poco dinero, sin coche, con dos hijas que alimentar, en dos hogares distintos’. Aún tenía lo del ejército, pero también tenía todos estos compromisos. Me llevó un par de años realmente encontrar estabilidad y mi ritmo, llegar al punto de decir: ‘Bien, esto ya está controlado, esto está resuelto. Vale, esto otro sigue atrasado, pero puedo ingeniármelas’. Creo que ahí estaba la clave: fue simplemente el proceso de averiguar cómo seguir adelante.»

El primer campeón mundial afroamericano de AEW

«No estaba seguro, pero era algo que simplemente estaba dejando al azar porque sentía el impulso que estaba cobrando en ese momento. Pensaba: ‘Tiene que llegar pronto, tiene que llegar’. Nunca lo tuve claro. Ni siquiera estaba escrito en mi contrato que tuviera que ser campeón mundial en X tiempo. No tenía ninguna de esas especialidades, ninguno de los compromisos. No tenía ninguna promesa. Simplemente pensaba: ‘Es algo en lo que tengo que creer. Y si yo lo creo, los fans lo creerán. Y si los fans lo creen, eso es lo que te lleva a esos momentos de campeonato’«.

El combate favorito de Bryan Danielson

«Siempre me vuela la cabeza que siquiera me consideren entre el top cinco, 10 o 15 de los combates de Bryan Danielson. Después de lo que hizo con Will [Ospreay], después de lo que hizo con Kenny [Omega], y en paz descanse, después de lo que hizo con Bray [Wyatt]. Después de lo que hizo con tantos grandes, Orton, Triple H y Batista… y luego aquí estoy yo. Me sigue sorprendiendo. Pero, una vez más, se trata de crear momentos, contar historias y desempeñar el papel que necesito para sacarle el máximo. Siempre me gusta entrar a cualquier combate pensando: ¿Qué elementos tengo para hacer que este combate no sea mejor, sino simplemente distinto de esos otros combates increíbles que mencioné?

Y tenía a Brie Bella sentada allí mismo con los niños. Ese fue el elemento clave del combate: el hecho de que él quería luchar delante de sus hijos, y nunca había podido hacerlo. Así que pensé: tengo el honor de ser el tipo que está frente a él y que puede aprovechar eso. Pero ahí es donde entra la parte narrativa del personaje de Swerve: siempre uso la familia contra el oponente. Siempre ataco el corazón del rival. Eso es lo que derribó a Hangman, jugando con lo de su hijo. Ellos sabían lo importante que era provocarlo con eso. Vencí a Darby por Nick Wayne. Jugué con eso. Le hice juegos mentales a The Acclaimed con Billy Gunn. Siempre tiro de las fibras sensibles, algo que me enseñó Shawn Michaels.

Así que tiré de las fibras sensibles de Bryan, con su familia allí presente… pero Bryan lo usó como fortaleza, como su poder, y se volvió en mi contra. Eso fue lo que realmente lo encendió y lo hizo devolvérmelo. Soy el único que ha podido contar y sostener esa historia durante todo ese año.»

La renovación con AEW

«Tony Khan y yo también empezamos a conectar. Yo aún no tenía su confianza, y cuando finalmente la conseguí, no fue solo la confianza de ‘haz lo que quieras en televisión’. La gente piensa que es eso, que simplemente puedes hacer lo que quieras en TV, pero no es así. Es una confianza del tipo: ‘Necesito que algo funcione en televisión; tú eres el tipo que puede hacerlo’. Esa es una confianza diferente.

Esta información me la dio Paul Wight, Big Show. Estábamos sentados en el catering un día. También era una época en la que acababa de terminar de hacer equipo con Keith Lee, así que estaba en ese pequeño vacío como luchador individual, algo que le pasa a todo el mundo. No solo pasa en AEW, pasa en todas partes en la lucha libre: cuando un equipo se separa, llega la pregunta de ‘¿Qué van a hacer estos dos? ¿Quién va hacia dónde?’. Entonces él me dijo: ‘¿Sabes una cosa que siempre he respetado de John Cena? Si hablas con él, es que siempre le daba a Vince lo que quería. Siempre se aseguraba de que Vince obtuviera lo que quería. Es el único tipo que he visto —yo estaba sentado en Gorilla viéndolo— que, justo antes de salir, le decía: ‘Vince, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando?’. Y luego salía y le daba exactamente lo que buscaba, exactamente lo que quería. Volvía, y Vince decía: ‘Eso es lo que estaba buscando’. Así que Vince decía: ‘Ése es mi hombre, el que me da exactamente lo que quiero, estés o no de acuerdo, te guste o no; él va a volver con lo que quiero’. Y por eso Cena está donde está’.

Entonces pensé: ‘¿Sabes qué? Voy a cambiar mi mentalidad de creer siempre que yo sé lo que es mejor. Voy a averiguar qué quiere él’. ‘Tony, ¿qué buscas de esto?’. Y si solo quiere una buena lucha, perfecto, sencillo: lo tiene. ‘Oye, Tony, ¿qué necesitas de esta promo?’. ‘Necesito esto y esto’. ‘Perfecto, lo tienes’. Sin discutir. Sin ‘creo que debería ir por otro lado’. Simplemente: ‘¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres que pase? ¿Cuánto tiempo quieres? Perfecto, lo tienes’. Y así fue como empecé a ganarme la confianza de Tony. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a abrirse más y más y más.»

Un rival soñado

«Kyle O’Reilly. Llevo pidiendo a Kyle O’Reilly desde hace muchísimo tiempo. Interactuamos en una batalla real, en esas batallas reales de dos rings y cosas así. Pero eso fue todo, y fue cuando Bobby Fish todavía estaba aquí. Buddy Matthews, que descanse y ojalá vuelva pronto, porque es una bestia.»