Cambio en un combate de AEW Double or Nothing

La rivalidad entre el “Team Hardy” y The Firm no concluyó con el “borrado” de la facción que lidera Ethan Page en el episodio de AEW Rampage de hace tres semanas. Este pasado viernes, Page y The Gunns atacaron a Issiah Kassidy (ahora denominado Brother Zay), dejándolo maltrecho con una silla alrededor de su cuello que el “All Ego” pisó.

A pesar de ello, se anunció que Kassidy haría equipo con los Hardy para ir contra Page y The Gunns en Double or Nothing. Como interesante estipulación, el contrato de Page sobre la mesa.

Pero durante las grabaciones ayer de Rampage, Matt y Jeff revelaron que el joven gladiador estaba lesionado y sin el alta competitiva. Así que se agenciaron sustituto: Hook. Recordar que el Campeón FTW fue aliado de los Hardy y Kassidy en el mencionado ‘The Firm Deletion’.

► Hook vuelve a un PPV de AEW

Llevaba Hook ocho meses sin formar parte de un evento de pago por visión “All Elite”. Su última vez, cuando ocupó la “Zero Hour” de All Out 2022, donde tuvo defensa del Campeonato FTW ante Angelo Parker.

Esta modificación que no ocupa deja así el cartel de AEW Double or Nothing 2023, a celebrarse el domingo 28 de mayo desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EEUU).