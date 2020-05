Liv Morgan continúa contando con el favor de Vince McMahon, lo cual confirmamos porque no fue despedida en la última tanda de salidas de Superestrellas. Esto a pesar de que ahora mismo se encuentra sin hacer nada después de que su esperada regreso quedara en puro humo. Y además recientemente se ha sabido que, más allá de toda la especulación, de todo el interés creado a su alrededor durante los meses que estuvo ausente, nunca hubo un plan para su vuelta a los encordados por todo lo alto. Entró a la historia con Lana solo porque Paul Heyman quería añadir un nombre más a la ecuación.

► El cambio de Liv Morgan en WWE

Cabe mencionarse que todo esto llamaría mucho más la atención si se hablase de una luchadora más veterana, con más tiempo en la industria, que en el pasado sí hubiera tenido oportunidades. Pero la verdad es que, si bien con poco éxito, su situación está siendo cada vez mejor. Recordemos que hasta hace no tanto estaba simplemente acompañando a Ruby Riott en sus aventuras, sin vivir la suya propia. Ahora sí que lo está haciendo, y eso es sin duda un paso adelante.

Un paso adelante que está viviendo seis años después de que comenzara su carrera en el imperio de Vince McMahon, después de haber cumplido cinco desde que comenzó, lo cual hizo con 20, teniendo ahora 25. Y desde entonces ha cambiado. No demasiado, pero lo ha hecho, como ella misma ha mostrado en Twitter. No porque sea un momento especial, porque hasta el mes que viene no cumple 26, solo para avisar de que se avecina más.

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 ....& I'm just getting started. Just watch me and enjoy the show 😘 pic.twitter.com/Jc85c5mt2J — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) May 6, 2020

"20, 21, 22, 23, 24, 25... Y solo estoy empezando. Solo miren y disfruten el espectáculo".

En su último combate, datado del 27 de abril, Morgan se vio las caras con Charlotte Flair en un mano a mano en Raw. No fue capaz de ganar pero no fue una mala oportunidad. Además fue una lucha de más de diez minutos. Desde entonces no ha vuelto a entrar a los encordados, pero es de suponer que será cuestión de tiempo que lo haga. Aunque cabe mencionarse que no va a Money in the Bank 2020, lo cual es casi sorprendente.