Cambiaron la canción de Collision y hay críticas

En la pasada edición de Collision, del 20 de julio, los fanáticos quedaron sorprendidos y decepcionados. Y es que, se cambió el tema de entrada del show. Ya no sonó la icónica canción Saturday Night’s Alright For Fighting de Elton John, sino que sonó un tema genérico.

Esta canción estaba desde que el show debutó, en junio de 2023. Y calaba como anillo al dedo, pues su letra era bastante interesante y su nombre decía: ¡El sábado por la noche es perfecto para luchar! Y se creó una gran cantidad de críticas en redes sociales.

Tanto, que Mikey Rukus, quien fue el compositor de la canción y trabaja bajo contrato con AEW, abordó las críticas de la siguiente manera:

Hey guys. Its ok. I knew it would be universally hated. Theres no such thing as an upgrade from Elton. Change is inevitable. We tried something different with the college/gogo cadence. I knew many would t get it. Again, it’s ok. I’m happy with it, my team is happy with it. It’s… https://t.co/gvdXoLqaLm

— RUKUS (@MikeyRukus) July 21, 2024