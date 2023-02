Calvin Kattar espera regresar para el 2024

Calvin Kattar se tomará su tiempo para recuperarse antes de volver al octágono. Kattar (23-7 MMA, 7-5 UFC) se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en una derrota por nocaut técnico debido a una lesión contra Arnold Allen en el evento estelar de UFC Fight Night 213 en octubre pasado.

Aunque está adelantado en su recuperación, el jugador de 34 años no quiere cometer el error de regresar demasiado pronto. No descartará un regreso este año, pero cree que 2024 suena más realista.

“Creo que es posible, pero no quiero presionar por ello. Solo quiero sentarme, ser paciente, y siento que no es tanto cortar un par de meses, (yo) solo quiero asegurarme de estar al 100 por ciento cuando llegue allí, y luego esto forma en que puedo dejarlo todo con un abandono imprudente cuando vuelva a entrar allí.

“No quiero tener ninguna segunda suposición al intervenir allí, ¿debería haber entrado demasiado pronto o no? Me prepararé mucho más para un eventual regreso. Estoy mirando, creo, 2024, primer trimestre seguro, y estaré listo para ir con quien sea que pongan allí conmigo a continuación”.

La derrota de Kattar ante Allen marcó la segunda consecutiva después de que dejó caer una controvertida decisión ante Josh Emmett , quien se enfrentará a Yair Rodríguez por el título interino de peso pluma en el evento coestelar de UFC 284 del sábado.

Ambas pérdidas fueron desafortunadas para Kattar, pero el nativo de Massachusetts está dispuesto a luchar contra cualquiera a su regreso.

“Quiero pelear con todos, cualquiera que esté en mi camino hacia el cinturón. Mi mentalidad siempre fue eliminarlos a todos en mi camino hacia el cinturón. Quería vencer a todos antes de obtener el cinturón, por lo que realmente no hay desafíos que puedan lanzarme. Esa fue siempre mi mentalidad, mi objetivo.

“Por ahora, es solo recuperación: volver a estar 100 por ciento saludable y luego, finalmente, simplemente eliminar a quien sea que me pongan delante. Realmente no me importa quién sea, solo concéntrate en volver y competir al nivel en el que sé que puedo competir”.