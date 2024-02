Calificaciones de Dave Meltzer para las luchas de Royal Rumble

El 27 de enero WWE presentó Royal Rumble, el cual marca el inicio al camino a WrestleMania, el cartel de «La vitrina de los inmortales» va tomando forma.

Aún cuando Royal Rumble ya pasó, aún queda algo por reportar del evento premium.

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer le asignó las estrellas a las luchas que presentó WWE en Royal Rumble.

► Así calificó Dave Meltzer las luchas de Royal Rumble.

Primero las damas, arranquemos con el Royal Rumble femenil.

»El evento fue un gran éxito comercial, aunque la reacción fue más variada. Lo notable fue lo diversa que fue la reacción en todos los combates, ya que tres de los cuatro obtuvieron votos significativos como mejor combate, y los cuatro recibieron votos importantes como peor combate.

»En el caso del Royal Rumble de mujeres, recibió la mayoría de los votos como peor combate, desde un punto de vista técnico fue bastante descuidado en comparación con la mayoría de los combates de PPV. Sin embargo, tuvo muchas sorpresas, con los regresos de Naomi, la aparición de la Campeona de las Knockouts TNA, Jordynne Grace en una negociación de último momento, y el debut en el ring de la WWE de Jade Cargill. También participaron Roxanne Perez y Tiffany Stratton de NXT. La victoria de Bayley fue en gran parte esperada y la última parte del combate fue emocionante.

»A pesar de que Jade Cargill claramente carece de experiencia, se le dio la oportunidad de brillar y recibió la reacción más grande de cualquier participante en el combate y prácticamente en todo el evento. La clave fue su enfrentamiento con Nia Jax. Aunque no logró completar un levantamiento completo, sí la levantó sobre su hombro y la derribó en el primer intento, luego la tuvo lista para un azote y, aunque no la volteó por completo, arrojó a Jax por encima de la tercera cuerda para una eliminación con gran reacción, ya que Jax había sido presentada como la mujer dominante en el combate».

Seguimos con la fatal de cuatro esquinas, donde se expuso el Campeonato Universal Indiscutido WWE.

»Sorprendentemente, el combate en el que Roman Reigns retuvo el título ante AJ Styles, LA Knight y Randy Orton quedó en segundo lugar. No hubo nada malo en el combate. De hecho, se consideraría realmente bueno si se transmitiera por televisión o en un evento sin TV. Sin embargo, aquí estaba el hecho de que todos sabían que Reigns iba a ganar, por lo que, aunque no había nada malo y en términos de ejecución fue fuerte, nunca alcanzó una intensidad notable. Técnicamente fue bueno, pero se sintió deslucido. No fue corto, pero la conclusión también resultó poco impactante».

Continuamos con el mano a mano por el Campeonato de Los Estados Unidos.

»La lucha por el título de los Estados Unidos entre Logan Paul y Kevin Owens fue, desde un punto de vista puramente de lucha libre, la mejor del evento. Owens participó en el combate con un pie fracturado, lesión que sufrió en su combate televisado el 5 de enero con Santos Escobar en el torneo para obtener una oportunidad contra Paul. Lo negativo es que tuvo un final barato y poco emocionante, ya que Owens fue descalificado cuando obtuvo la manopla metálica de Paul, que utilizó para noquearlo, pero el réferi lo vio y descalificó a Owens».

Para cerrar, el Royal Rumble varonil.

»El Royal Rumble varonil fue muy bueno, aunque tuvo menos sorpresas (el regreso de Andrade, que no fue destacado ni generó una gran reacción del público, y Bron Breakker, quien fue un reemplazo de último minuto para Brock Lesnar). La lucha se redujo a Cody Rhodes y CM Punk, con Rhodes como ganador. Resultado que resultó ser afortunado, ya que durante un Future Shock DDT de Drew McIntyre, Punk aterrizó mal en su brazo derecho y terminó con un tríceps desgarrado. A pesar de esto, Punk, mientras vendía en el suelo, le dijo al árbitro ‘Mi tríceps’.

»Aún trabajó casi 14 minutos más, y los últimos 8 del combate fueron solo Rhodes y Punk. El final fue emocionante porque cualquiera de los dos podría haber ganado, mientras que en la lucha de mujeres, estaba bastante claro que Bayley ganaría a menos que se decidiera ir con Becky Lynch. Aquí, Rhodes o Punk podían ganar. La gran queja fue la previsibilidad y la falta de sorpresas. En cuanto al ganador de un Royal Rumble, debería ser predecible. Cualquiera puede engañar a la gente haciendo algo estúpido que perjudica la creatividad a largo plazo. Pero a menos que Dwayne Johnson apareciera, Punk y Rhodes eran los claros favoritos, y fueron los dos últimos al final.

»La victoria de Rhodes lo convirtió en la primera persona en ganar dos Royal Rumbles consecutivos desde Steve Austin en 1997 y 1998. Es el cuarto en general, con Hulk Hogan en 1990 y 1991, y Shawn Michaels en 1995 y 1996 como los repetidores anteriores. Breakker, que será añadido al elenco principal, fue un cambio de último minuto cuando se decidió no traer de vuelta a Lesnar debido a la demanda.

»Los detalles de la lucha ya estaban planeados, así que cuando Breakker entró, el tiempo que permanecería, a quién eliminaría y quién lo eliminaría, todo estaba planificado exactamente para Lesnar. Breakker está ahora en el elenco principal, aunque no está claro en qué marca.

»Otros debuts incluyeron a Andrade, que estará en Raw, y a Naomi, lo cual tendría sentido que estuviera en Smackdown dado que su esposo está en esa marca, y ya se ha insinuado que así será. Andrade no recibió la reacción que uno esperaría. Su reacción no se comparó con la de Cargill, ni siquiera con la de Carmelo Hayes, que entró poco después que él.

»Realmente, la multitud no fue ruidosa en absoluto, excepto en algunos momentos como el final de las dos luchas de Royal Rumble. A veces, cuando parece apagado en la televisión, la gente en vivo dice que no lo fue. Pero aquí, quienes estuvieron presentes coincidieron, diciendo que gran parte de ambos Royal Rumbles hasta el final se sintió como relleno y todos sabían quién ganaría el combate de cuatro vías, así que no generó mucho interés. También se señaló que no era un lugar ideal para tal evento»