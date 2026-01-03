Calavera Jr. I desenmascaró a Robin en CMLL Sin Salida 2026

El arranque de 2026 en la Arena México no concedió respiros. “Sin salida” cumplió con su nombre y convirtió la Arena México en un hervidero de tensión, donde cada golpe y cada intento de escape pesaban tanto como el orgullo.

Dieciséis luchadores aceptaron el desafío de encerrarse bajo un formato despiadado: tras los minutos obligatorios de combate, quienes lograran salir salvarían máscara o cabellera, mientras el destino de los últimos dos quedaría sellado en un mano a mano definitivo. Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Rey Cometa, Virus, Cancerbero, Oro Jr., Diamond, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin, Espíritu Negro y Sangre Imperial protagonizaron una auténtica melé desde el arranque.

Poco a poco, la jaula se fue vaciando entre lances desesperados y huidas agónicas, hasta que el destino dejó frente a frente a Calavera Jr. I y Robin. En ese punto, la lucha se transformó en un duelo de resistencia y colmillo. El integrante de la dinastía Alvarado impuso experiencia con castigos a ras de lona y llaves que pusieron al límite a su rival, mientras el público reaccionaba con cada intento de rendición.

► Momentos claves

El clímax llegó cuando, tras un intercambio cerrado, Calavera Jr. I logró atrapar a Robin con una cruceta invertida. La presión fue definitiva y la máscara cayó en medio de un silencio absoluto que recorrió la Arena México, rompiéndose apenas por la reacción inmediata de una afición consciente de estar presenciando un momento histórico.

►¿Qué pasará ahora?

Robin reveló su identidad como Robin Iván Alvarado Domínguez, originario de Tepito, Ciudad de México, y fue acompañado al ring por sus hijos en una escena cargada de emotividad. Para Calavera Jr. I, la victoria lo coloca como una figura en crecimiento que podría llegar alto en el CMLL.