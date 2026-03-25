Calavera Jr. I conquista el Campeonato Nacional Ligero en la Arena Puebla

El nombre de Calavera Jr. I sigue tomando fuerza en este 2026, y ahora lo hace con un logro que marca un antes y un después en su trayectoria: la conquista del Campeonato Nacional de Peso Ligero.

En una función celebrada en la Arena Puebla, el joven luchador logró imponerse en un duelo clave, confirmando que su ascenso no es casualidad, sino resultado de un proceso que lo ha colocado como uno de los talentos a seguir.

► Calavera Jr. I derrota a Rayo Metálico y gana el título

La gran victoria llegó ante Rayo Metálico, en un combate donde Calavera Jr. I mostró determinación y recursos para quedarse con el campeonato en el llamado “Templo del Dolor”.

Este triunfo se suma a un año ya destacado para el gladiador, quien previamente logró desenmascarar a Robín en la Arena México, en compañía de su hermano.

Con este resultado, Calavera Jr. I se consolida como una de las figuras emergentes más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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La función también contó con una batalla estelar de rudos contra rudos, donde Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr. superaron a Averno, Mephisto y Euforia.

En la lucha semifinal, Yutani, Okumura y Shoma Kato dominaron a Stigma, Xelhua y Arkalis, imponiendo condiciones en un duelo que mantuvo el ritmo de la función.

► Tessa Blanchard brilla en el Cibernético de Amazonas

Por su parte, Tessa Blanchard se llevó el Torneo Cibernético de Amazonas tras vencer en la final a Lluvia, destacando entre un grupo competitivo de luchadoras.

En este combate también participaron Marcela, Keyra, Sanely, Skadi, La Magnífica, Valkyria, Candela y La Metálica, quienes aportaron dinamismo a una de las luchas más llamativas de la noche.

La velada comenzó con la victoria de Meyer y Tiger Boy sobre Rey Apocalipsis y Black Tiger, calentando el ambiente para una función que terminó coronando a una nueva figura del CMLL.