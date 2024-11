Khamzat Chimaev presenta un desafío a sus compañeros de peso medio que no se parece a nada de lo que se han enfrentado en la división. El año pasado, en UFC 294, vimos que Kamaru Usman fue capaz de hacer que la pelea fuera competitiva tras capear el temporal inicial.

El problema es que sobrevivir al primer asalto contra el agresivo grappling del invicto mauler es mucho más fácil que hacerlo. El UFC 308 del pasado fin de semana fue el mejor ejemplo de ello hasta la fecha.

A pesar de toda su experiencia de alto nivel, el ex campeón Robert Whittaker no pudo evitar que Chimaev lo derribara al principio y lo sometiera, causándole importantes daños en la mandíbula en el proceso. La dificultad de prepararse para alguien como «Borz» radica en que no muchos pueden igualar sus habilidades, por lo que una pelea contra él conlleva un elemento de lucha contra lo inesperado.

Esto no preocupa al aspirante número 6 del ranking de las 185 libras, el brasileño Caio Borralho. Borralho pasó algún tiempo en Suecia entrenando con Chimaev para su pelea contra Nate Díaz que estaba programada para el UFC 279 en 2022, pero terminó enfrentándose a Kevin Holland en su lugar.

Borralho no está tratando de buscar una pelea con su ex compañero de entrenamiento por esta razón exacta, pero no se opone a enfrentarse con él en el futuro si eso significa que uno de ellos se va con el cinturón de peso medio.

En una entrevista reciente con Submission Radio, afirmó que su experiencia previa entrenando con Chimaev sólo le ayuda a medida que ambos hombres continúan ascendiendo en la clasificación. Cree que tiene una cierta ventaja para averiguar cómo derrotarle en comparación con los otros grandes nombres de la división.

«Sí, sin duda. Estoy por delante de todos los peleadores porque sé lo que me espera, sé lo que me espera, sé cómo trabaja Khamzat su lucha, su trabajo de pared y todo eso. Estuve con él como un mes, así que estuve lidiando con esto todos los días, ya sabes, así que definitivamente estoy por delante de todos los chicos de la división al respecto.»