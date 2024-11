Caio Borralho y sus planes futuros en UFC

Como contendiente número 6 en la división de peso medio, no hay muchas peleas que tengan sentido para el emergente Caio Borralho en este momento. El brasileño llamó a un ex campeón tras su victoria sobre Jared Cannonier, pero no parece haber llegado a ninguna parte con ello todavía.

Con el UFC 312 anunciado para Sydney, Australia, en febrero, su pelea propuesta contra Israel Adesanya tendría mucho sentido. Ahora parece que Alexander Volkanovski no estará en la tarjeta, por lo que conseguir algunos grandes nombres de esta región en peleas significativas está seguro de ser alta en la lista de prioridades de la UFC.

En una reciente entrevista con Submission Radio, Borralho dijo que la pelea contra Robert Whittaker en esta tarjeta podría ser una opción si el ex campeón se ha curado a tiempo de sus lesiones que sufrió el pasado fin de semana en el UFC 308.

«Definitivamente creo que es una gran pelea, soy un gran fan de Rob, un gran fan de lo que ha hecho en este deporte. Creo que es un gran tipo, un buen tipo, pero definitivamente es una pelea que quiero si Adesanya no quiere enfrentarse a mí en la próxima pelea, creo que Robert Whittaker es el que quiero.»

Mientras tanto, Borralho está feliz de esperar la pelea adecuada y reveló que ya ha puesto su nombre en la mezcla para ser el peleador de reserva para la próxima pelea por el título de peso medio. Cree que Sean Strickland será el próximo rival del campeón, Dricus Du Plessis.

Eso deja a Khamzat Chimaev, con quien ha entrenado en el pasado, por lo que no está buscando activamente una pelea a menos que signifique asegurar el oro de la UFC. Como resultado, Borralho está abierto a la idea de permanecer listo en caso de que la UFC necesite a alguien para intervenir.

«De hecho, se lo dije a la UFC, se lo dije a Hunter, a Mick Maynard, que puedo ser el peleador de reserva. Si quieren que lo sea, puedo ser el peleador de reserva. Voy a hacer el peso y voy a esperar. Si pasa algo, estaré listo, estaré más que listo».