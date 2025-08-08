Caio Borralho: Robert Whittaker es una leyenda

El peso mediano de la UFC, Caio Borralho, cree que Robert Whittaker podría estar cada vez más cerca de retirarse de las artes marciales mixtas.

Como sabemos, Robert Whittaker es una auténtica leyenda en lo que respecta a su trayectoria en la división de peso mediano. Ha cosechado importantes victorias e incluso ha ostentado el título mundial. Sin embargo, tras las derrotas ante Khamzat Chimaev y Reinier de Ridder, algunos se han preguntado si aún tiene lo necesario para competir en la élite.

Por supuesto, el propio Robert Whittaker es el único que sabe con certeza cuánto tiempo más quiere seguir compitiendo y si quiere probar suerte ascendiendo al peso semipesado.

En una entrevista reciente, Caio Borralho se convirtió en la última persona en opinar sobre el estado de la carrera de Robert Whittaker.

► Caio Borralho cree que Robert Whittaker se retirará pronto

«No lo creo», declaró Borralho a The Schmo sobre el regreso de Whittaker al top 5. «Robert Whittaker es una leyenda. Soy un gran admirador suyo y de todo lo que ha logrado en este deporte. Es uno de los mejores de todos los tiempos en la división de peso mediano. Pero ahora mismo, parece que ya no quiere estar ahí.

«Su cara lo dice. Su expresión corporal lo dice. No creo que quiera volver a una guerra de cinco asaltos. No lo creo. Con todo el respeto, soy un gran admirador suyo, pero ahora mismo, ya no es su momento. Creo que está muy cerca de retirarse o algo así».