Caio Borralho no está convencido de que Reinier de Ridder merezca una oportunidad por el título de peso medio de la UFC.

De Ridder (21-2 MMA, 4-0 UFC) ha tenido un comienzo estelar en su carrera en la UFC desde que firmó con la promoción a finales del año pasado. El holandés logró tres impresionantes victorias por KO sobre Gerald Meerschaert, Kevin Holland y Bo Nickal, y luego superó por puntos al ex campeón Robert Whittaker en cinco asaltos en el evento principal de la UFC Abu Dhabi el fin de semana pasado.

Ahora clasificado entre los cinco primeros de la división de peso medio de la UFC, el ex campeón de dos divisiones de ONE Championship está ascendiendo rápidamente en la clasificación. Pero Caio Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC) no está convencido de que «RDR» haya hecho lo suficiente para adelantarse a los demás contendientes en 185 libras.

«Fue una pelea muy, muy reñida, pero creo que Whittaker no hizo lo suficiente para ganar», dijo Borralho esta semana durante una aparición en Submission Radio. «Creo que De Ridder ganó la pelea, aunque fue reñida, pero no creo que esta pelea lo convierta en un suplente o lo coloque en posición de aspirar al cinturón, ni siquiera por detrás del (campeón) Dricus (Du Plessis) y (Khamzat) Chimaev.

Hay al menos otros tres tipos por delante de él en la división. Está Anthony Hernández, estoy yo, está Brendan Allen con 12 victorias en peso medio, está (Nassourdine) Imavov. Hay muchos otros tipos por delante de él. Acaba de vencer a Bo Nickal y luego a Whittaker, pero, sinceramente, Whittaker ni siquiera estaba allí».

Borralho, que se enfrentará a Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC) en el evento principal del UFC París el 6 de septiembre, cree que Robert Whittaker ya no es la fuerza dominante que era en la división de peso medio. Por lo tanto, sostiene que una victoria sobre el australiano no debería tener un peso significativo a la hora de determinar el próximo aspirante al título.

«Siento que Whittaker está en sus últimas peleas, y no estaba allí en ese momento, no estaba presente. Estaba demasiado presionado, se le notaba en la cara. No es como si estuvieras ganando al Whittaker que conocemos. Estás ganando al Whittaker que nunca hemos visto antes, así que eso no le coloca en posición de optar al título ni nada por el estilo»

«Creo que necesita al menos dos peleas más. Y no me malinterpretes, el tipo está haciendo un gran trabajo. Está terminando sus peleas. Es muy bueno en el suelo. Pero no creo que haya superado a algunos de los mejores luchadores de la UFC en el top 10».