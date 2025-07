Caio Borralho cree que Khamzat Chimaev se retirará después del UFC 319

El contendiente de peso mediano de UFC Caio Borralho cree que Khamzat Chimaev se retirará después de UFC 319.

Chimaev se prepara para desafiar a Dricus Du Plessis por el título de peso mediano en el evento principal de UFC 319 el 16 de agosto en Chicago. De cara al combate, Chimaev es favorito con -188 en FanDuel para convertirse en el nuevo campeón.

Si Chimaev vence a Du Plessis y se convierte en el nuevo campeón , Borralho dice que escuchó que ‘Borz’ se retirará del deporte.

“Escuché por ahí que dicen que si gana el cinturón, se retira. Creo que sí. Hay rumores al respecto. Si gana el cinturón, se retira. No estoy seguro. No sé si lo creo, pero es una opción. Tiene demasiada presión. Problemas de salud y mucha presión de su país. Quizás se retire, quizás no. Ya tiene mucho dinero. Mucho dinero; se le da bien el dinero. Ya será campeón, así que ¿por qué no retirarse? Yo haría lo mismo”.