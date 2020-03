Lo que pasó con Brock Lesnar y Cain Velásquez hubiera ido de forma totalmente diferente de no haberse lesionado el luchador de ascendencia mexicana de nuevo. Deberían haber tenido un combate mucho más interesante en Crown Jewel 2019, pero una vez más las lesiones no lo respetaron. Es una lástima que no pudiera ser todavía más grande por culpa de las mismas; al tiempo que es impresionante lo mucho que ha hecho a pesar de ellas. Ahora solo deseamos que tenga la oportunidad de continuar un poco más hacia delante con su aventura en los encordados.

Puede que más adelante sepamos cómo continúa la historia entre ambas estrellas, pero de momento nos quedamos con lo que hemos visto hasta ahora. Y de lo que hemos visto hasta ahora ha querido hablar recientemente Konnan.

► Konnan habla de Cain Velásquez y Brock Lesnar

En una reciente entrevista en el Wrestling Inc Daily, hizo estas declaraciones:

«No lo sé (por qué no vimos al mismo Velásquez en WWE que en Lucha Libre AAA). Estuvimos hablando un poco pero no le pregunté. Cuando traje a Cain, lo hicimos ir a Las Vegas con Disco Inferno y Kevin Kross. También estuvo entrenando en San José y México. Lo que pasa con Cain es que es un tipo muy dedicado y muy profesional. Siempre llega a tiempo, siempre llega temprano.

«También tiene ese pedigrí de UFC y sabes cómo ha sido su entrenamiento. Simplemente entró en escena y la rompió. Lucía una máscara y me aseguré de ponerlo a trabajar con buenos luchadores que lo hicieran lucir bien. Me aseguré de saber exactamente lo que iba a hacer antes de entrara al encordado. Así que todo estaba bastante controlado. «Antes de enfrentarse a Brock solo había tenido dos combates, los dos en TripleMania. Solo había tenido dos combates y además su rodilla estaba lesionada. ¿Pero qué tan mal podría estar si hizo una plancha desde la tercera cuerda en el Madison Square Garden? No sé si fue que entró allí y Brock pensó: ‘Vaya, este tipo se ha lesionado y no ha tenido muchos enfrentamientos'».

Konnan finaliza comentando que por lo que sabe la lesión de Velásquez no es demasiado grave y añade:

«Este tipo de verdad podría ser grande porque todos saben que es el verdadero negocio«.

Esperamos con muchas ganas el regreso de Cain a los encordados y también que tenga la oportunidad de demostrar realmente lo que puede hacer.