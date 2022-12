Caín Velásquez volvió a luchar con AAA después de estar preso

Uno de los momentos más emotivos en la carrera de Caín Velásquez se vivió este pasado sábado 3 de diciembre, donde participó en un evento de AAA.

Sin duda, esta presentación tuvo un sabor muy especial, pues el excampeón de UFC volvió a luchar después de haber pasado varios meses en prisión, acusado de intento de homicidio.

Caín pudo estar en el evento realizado en Tempe, gracias a un permiso especial. Esto fue agradecido por el deportista latino, pues lo disfrutó como nunca, después de haber estado meses preso.

Fue así, que Caín se unió a Pagano y Blue Demon Jr. para enfrentar a Taurus, Sam Adonis y Gringo Loco. El combate fue un ir y venir, pero sin duda fue el ex peleador de MMA quien se llevó los reflectores, pues se le mostró muy alegre y dispuesto a hacer todo lo necesario para agradar al público a quien agradeció el apoyo.

Sin duda, el «Toro» fue quien más disfrutó el evento, pues por algún momento no sabía si podría volver a presentarse ya fuera en la jaula de MMA o en un ring de lucha libre.

“To be here, in front of you guys, right now, it’s a dream come true. I truly appreciate it all, what you guys have always done, supporting me, my family.”

— Cain Velasquez in his first public appearance since being released from jail pic.twitter.com/cCjFdWcnOJ

— MMAFighting.com (@MMAFighting) December 4, 2022