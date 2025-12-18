Caín Velásquez podría regresar antes a casa

El ícono de la UFC Caín Velásquez está cumpliendo una condena en prisión desde 2024 tras declararse no culpable de intento de asesinato en 2022 y ser sentenciado a 5 años. El ex-campeón del mundo de las MMA cumplió su condena tras pasar varios meses en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza y posteriormente cumplió un tiempo adicional en arresto domiciliario tras su liberación.

► La libertad de Caín Velásquez

Hoy, a través de nuestros compañeros de MMA Fighting, descubrimos que de acuerdo a la base de datos de California Incarcerated Records, a partir de febrero de 2026 Velásquez será elegible para obtener la libertad condicional.

No se puede confirmar todavía que eso es lo que va a suceder, simplemente que exisitirá la posibilidad de que lo libere de prisión y pueda regresar a su casa para continuar cumpliendo su condena.

En febrero de 2022, Caín Velásquez persiguió y disparó contra el vehículo en el que viajaba Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de su hijo de cuatro años en una guardería. Durante la persecución, el padrastro de Goularte, Paul Bender, resultó herido. Durante la audiencia, Velásquez expresó su arrepentimiento, reconociendo que actuó de manera peligrosa y poniendo en riesgo a personas inocentes.

