Caín Velásquez: «Prefiero luchar en México que en WWE»

El legendario ex peleador de la UFC Caín Velásquez no está contento con cómo resultó su aventura en WWE. Prefiere el estilo de lucha mexicano. El que fuera la cara de la división de peso completo de las MMA a nivel mundial tuvo dos combates en la compañía estadounidense: enfrentó a Brock Lesnar en Crown Jewel 2019 e hizo equipo con Berto contra The Good Brothers en un evento no televisado en tierras aztecas unas semanas después.

Así mismo, disputó cuatro en AAA: junto a Cody Rhodes y Psycho Clown contra Karrion Kross y Los Mercenarios en TripleMania XXVII, una lucha similar pero con Brian Cage en lugar del actual Campeón WWE en Invading NY, en TripleMania Regia 2021 al lado del mismo Clown y Pagano contra los mismos Mercenarios y LA Park, y con Pagano y Blue Demon Jr. contra Gringo Loco, Sam Adonis y Taurus en su última entrada a los cuadriláteros a finales de 2022.

► Entre México y la WWE

Leamos las recientes declaraciones de Caín en The Ariel Helwani Show:

«Para mí, se trataba de vivir un sueño de la infancia, algo a lo que le tenía mucho cariño: fue una gran experiencia. Todo es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? No, no era nada más. Era algo que quería hacer, así que lo hice. El camino del aprendizaje nunca se detiene, y por eso estamos aquí. Estamos aquí para aprender, para enseñarnos unos a otros y para crecer juntos. Ahora, para mí, se trata de ayudar a los demás, a las personas que están subiendo. Estoy aprendiendo de los chicos que están entrenando ahora, igual que aprendí de aquellos que estaban en la posición en la que yo estaba hace un par de años.»

«No. Para mí, trabajar con los luchadores de lucha libre fue algo que realmente me llegó al corazón. WWE también fue genial, pero hay algo en la lucha libre, en su estilo, que tenía que experimentar por mí mismo. Fue por mi infancia, y estoy contento de haberlo hecho. En cuanto a los atletas profesionales, salimos ahí para demostrar de qué estamos hechos y para mostrar quiénes somos. Eso es exactamente lo que hice.»