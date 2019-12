Después del sinsabor ocurrido en Crown Jewel 2019 entre Brock Lesnar vs Cain Velásquez, debido a una lesión de la estrella de ascendencia mexicana que mermó su rendimiento en Arabia Saudita, muchos se preguntan cuándo volverán a enfrentarse, y lo que apuntan los rumores es que podría darse en Royal Rumble 2020; sin embargo, es un rumor y este no está escrito en piedra.

► ¿Cuál sería el rival de Brock Lesnar en Royal Rumble 2020?

Royal Rumble está a un mes de distancia, y a pesar de que solo hay una lucha titular confirmada (sin contar las dos batallas campales), el cartel está comenzando a tomar forma con algunas posibles luchas proyectadas. El último boletín del Wrestling Observer Newsletter informa que ya es un hecho el encuentro entre Becky Lynch vs. Asuka se llevará a cabo en el PPV, una vez que la Campeona de Raw haya lanzado el reto a la nipona el lunes pasado.

Respecto a la situación de Brock Lesnar, lo único que se ha conocido es que este aparecerá en el PPV, el referido boletín indica lo siguiente:

«El próximo encuentro de Brock Lesnar será en el Royal Rumble. No se nos ha dicho directamente si será por el título, pero la otra opción es en la batalla campal y WWE no ha puesto al campeón en dicha contienda en años, además no tiene sentido, ya que el ganador de la misma contará con una oportunidad titular para Wrestlemania.»

«No hay un oponente definido para Lesnar en este momento ni para Royal Rumble ni para Wrestlemania. Por lo general, uno ya lo sabía a estas alturas. Dado a que no hay una opcíon obvia para rivalizar con Lesnar, hubo rumores la semana pasada de que Cain Velasquez (quien hasta el momento, estará en Royal Rumble) y Tyson Fury podrían ser los oponentes de Lesnar en WrestleMania. Lo único que hemos podido confirmar es que Lesnar estará en Wrestlemania salvo una lesión, y ni Fury ni Velásquez figuran como su oponente.»

«También existieron muchos rumores sobre Edge la semana pasada, quien ya fue descartado como un potencial oponente de Lesnar. Se sabe que Edge se retiró debido a problemas en el cuello como consecuencia de todas sus luchas de escaleras, además de una estenosis espinal; con su lucha final el día después de WrestleMania en 2011, intentó tener el alta médica. En Twitter, él negó los rumores de que había sido declarado apto para luchar.»

«De cualquier manera, no tenemos confirmación sobre esto, y en base a su propio historial estaría inclinado a creer esta historia. El problema con esto es que tantas personas en los últimos años en las redes sociales han negado rotundamente cosas que son verdaderas, y terminan siendo ciertas, en situaciones que involucran retornos donde tienen que mantener abierta la idea.»

«Salvo que no haya alguna sorpresa que no esté en WWE ahora, y en caso de que no sea Edge, la otra opción que quedaría sería Bill Goldberg (de quien Paul Heyman es fanático), aunque ya se lo hizo en el escenario de Wrestlemania; Undertaker, a estas alturas, es uns mala idea y Shawn Michaels ha indicado que ya no quiere volver a luchar.»

«En este momento están dando un gran impulso a Drew McIntyre, Erick Rowan y Aleister Black en televisión. Sabemos que Vince McMahon está muy detrás del empuje hacia Rowan. La mentalidad en el pasado también ha sido el Rumble es un paso inicial, por lo que no necesariamente se necesita un súper retador y basta con alguien que haga lucir bien a Lesnar previo a Wrestlemania. McIntyre ha sido preparado para estar en los primeros sitiales desde que fue llevado al elenco principal, pero como todos, tuvo sus pausas y algunas lesiones también disminuyeron su ímpetu.»

«Lesnar y Samoa Joe tuvieron una gran dinámica, pero en este momento parece que Joe estará involucrado en una rivalidad con AOP y Seth Rollins. Rollins puede ser tan probable como cualquiera, ya que ha indicado retieradamente que tiene dos victorias sobre Lesnar, y con este último fuera de acción, Rollins ha sido promovido como la mejor estrella varonil en Raw.»

Hasta el momento, no está claro cuál sería el rival de Brock Lesnar para Royal Rumble 2020, ni para Wrestlemania 36; hay rumores, pero seguramente WWE querrá ir despacio. Por experiencias pasadas, recordemos que no es necesario que la rivalidad sea construída con varios meses de antelación, considerando el calendario reducido de Lesnar; solo bastará con que el campeón aparezca en escena en algún episodio de Raw del nuevo año para conocer el rumbo que tomará.