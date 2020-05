Aunque el futuro del mundo está en pausa, poco a poco empieza a florecer. Y hay que seguir adelante, hay que pensar en reabrir poco a poco la economía del mundo. Por fortuna para la lucha libre profesional en los Estados Unidos, ya no hay ningún problema para ejecutar sus shows. Lo único es que no hay fans, y se pierde una buena cantidad de dinero sin taquillas. Sin embargo, los acuerdos televisivos salvan las empresas.

► ¿Caín Velásquez llegará a AEW?

Para promocionar el PPV AEW Double Or Nothing 2020, el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley, habló con Konstantinos Lianos de Express Sport y se refirió a la posibilidad de que el exUFC, exAAA y exWWE, Caín Velásquez, llegue a la compañía para demostrar su talento luchístico, hecho que no pudo realizar en WWE, pues realmente solo lo querían para ser un luchador tipo MMA, al estilo Brock Lesnar, pero ese estilo no le funcionó ni llamó la atención de los fans.

"Él es increíble, le estaba yendo muy bien en AAA, haciendo huracarranas y todo eso y haciendo todos estos movimientos. Realmente no sé cuáles son sus aspiraciones o cuáles son sus objetivos o qué quiere hacer consigo mismo y sus habilidades únicas y su pedigrí único.

"Pero personalmente, me encantaría la oportunidad de aprender de él y ser golpeado por él, dejar que me haga un súplex y tener una experiencia de estar en el ring con él y ver cómo sería eso. Así que disfrutaría la oportunidad, pero lo bueno es que no es como si sacaran a una persona de allá y la pusiéramos directamente aquí, porque cuando cambias los entornos, entonces el luchador cambia, por lo que no tienes idea de cuáles son las posibilidades, las posibilidades son infinitas.

"Vimos a un Caín versión AAA, y vimos a un Caín versión WWE, ni siquiera sabemos cómo sería un Caín versión AEW. Sin embargo, podría ser increíble, así que es como si las posibilidades fueran infinitas con todos los talentos. Finalmente somos una verdadera alternativa mainstream en Estados Unidos que era necesaria desde ya hace mucho tiempo y que está creciendo y expandiéndose.

"Podríamos estar entrenando en un momento cool una vez que todo esto termine, con todo este talento diferente yendo a diferentes lugares, haciendo cosas diferentes y es algo emocionante, no solo como luchador, sino también como fanático".