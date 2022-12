El ex campeón de UFC Cain Velásquez habló recientemente sobre los ocho meses que pasó en la cárcel. Fue arrestado el 28 de febrero y acusado de intento de asesinato luego de un presunto tiroteo.

Velásquez estuvo involucrado en una persecución a alta velocidad mientras seguía a Harry Goularte, quien está acusado de abusar sexualmente del joven pariente de Velásquez. El padrastro de Goularte fue golpeado en el altercado. Velásquez fue liberado con una fianza de $1 millón el mes pasado.

El hombre de 40 años fue invitado en el K100 con Konnan & Disco Podcast, donde habló sobre su experiencia en la cárcel por primera vez.

“Mi mente funcionaba en ambos lados [ser positivo sobre salir versus no]. El lado malo y el lado bueno. Es una cosa, siempre tenemos que tener fe, ¿sabes? No importa en qué posición estemos, dónde estemos. Siempre tenemos que buscar el mejor de los casos para nosotros y saber que nuestras vidas son algo mucho más grande y que todo saldrá bien, siempre”.

“Me tenían en custodia protectora. Fue muy discreto. Solo unas pocas personas con las que pude pasar el rato y supongo que lo bueno es que tienes mucho tiempo a solas contigo mismo y lo malo es que tienes mucho tiempo a solas contigo mismo”.

“ Fue una locura, hombre… Probablemente lo peor que me he sentido física y mentalmente al hacer algo… Siento que hubo tal estancamiento, mi cuerpo y mi mente. Durante ocho meses, solo una forma de pensar baja, en comparación con cuando estás compitiendo, es una forma diferente de pensar, cómo tu cerebro y tu mente tienen que funcionar, así que sentí que probablemente estaba en el peor de los casos. escenario para mí mismo en el que he estado y siento que siempre hago esto, me presiono mucho y solo quiero estar listo cuando salgo y ya sabes, competir y cuando lo hice, salí allí y lo hizo amigo.”

El nativo de California actuó en el evento de lucha libre Lucha Libre AAA del mes pasado. Estuvo involucrado en una lucha por equipos de seis hombres en el recién construido Mullett Arena en el alma mater de Velásquez en la Universidad Estatal de Arizona. Velásquez anotó la victoria por pinfall para culminar la noche.

La comunidad de artes marciales mixtas y lucha expresó su apoyo a la ex estrella de UFC durante su tiempo en la cárcel. El hashtag “Free Cain” fue utilizado por muchos luchadores de MMA en las redes sociales. Velásquez notó la abrumadora cantidad de apoyo de sus compañeros.