Caín Velasquez cree que Jon Jones vence a Tom Aspinall. En noviembre, Jones defendió con éxito su título de peso completo con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Stipe Miocic en UFC 309.

Después de su victoria, Jones pidió una pelea con el campeón de peso semicompleto Alex Pereira, en lugar de una pelea de unificación con el campeón interino Tom Aspinall, diciendo que solo consideraría la pelea con Aspinall por «dinero de mierda». Algunos fanáticos tomaron eso como una señal de que Jones está evitando a Aspinall, pero el ex campeón de peso completo Cain Velasquez no está de acuerdo.

“No, no creo que [supere a Jon Jones]. Yo, con solo observarlo, veo un poco su patrón en sus golpes, la forma en que entra y golpea. Creo que Jon también lo ve. Así que creo que con eso, Jon estudia. Hace su tarea. Es un maestro en esto. Analiza las cosas, te estudia una y otra vez. Creo que solo por esa razón, sabrá qué hacer. Así que no creo que [Aspinall] supere a Jon”.

Velasquez sabe un par de cosas sobre lo que dice. El ex dos veces campeón de peso completo de la UFC fue considerado en su momento uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo y es amigo y compañero de entrenamiento de larga data del rival de Jones, Daniel Cormier . Y como conoce el terreno como lo conoce, Velasquez cree que Jones tiene las habilidades necesarias para castigar a Aspinall por pequeños errores.

“Todos tienen un patrón de pelea. Algunas personas lo disimulan mejor que otras. El hecho es que la forma en que Tom entra y pelea, tiene un patrón que es algo más fácil de encontrar. Cuando entra y ataca,

“Hay muchas cosas que vienen con eso. Es disfrazar el patrón, es hacer fintas antes. Pero cuando entra y ataca, entra y ataca . Es 100 por ciento, a toda máquina. Entra y se desliza, se lanza y hace su ataque. No es que no sea efectivo, ¡lo es! Ha hecho grandes cosas con eso. Miren dónde está ahora. No le estoy quitando nada. Pero creo que el tipo de chico que es Jon Jones, creo que lo estudia y lo vence por eso”.

En este momento no hay nada oficial sobre una pelea entre Jones y Aspinall, aunque recientemente comenzaron a surgir rumores cuando el comentarista de UFC Joe Rogan sugirió que escuchó que UFC estaba dispuesto a pagar el precio pedido por Jones por el enfrentamiento.