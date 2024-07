Cagematch pone una nueva regla sobre WWE y AEW

En enero, el sitio web de lucha libre Cagematch lanzaba un comunicado con la intención de no ser arrastrado a una guerra que consideran innecesaria entre WWE y AEW, o entre las personas más tóxicoa dentro y fuera de ambas, quizá sería más correcto decir. En julio, publican uno nuevo que aborda la misma problemática.

► Una nueva de Cagematch

¡Es el Día de la Marmota, todos!

En enero, cuando introduje una nueva regla para el sistema de calificaciones, que aunque aún suene estúpida para un observador, ha hecho una (pequeña) diferencia positiva. Desafortunadamente, la lucha contra el tribalismo y el bombardeo de reseñas es una batalla de desgaste. De un lado están miles de «entusiastas» expresivos de las bases de fanáticos de WWE y AEW con antecedentes, motivos y motivaciones altamente diferentes para participar en comportamientos tribales, algunos incluso sin darse cuenta. Del otro lado, estoy… bueno… yo. Supongo que si quería disfrutar de la lucha libre sin el lado feo de la IWC, no debería haber hecho una base de datos de lucha libre, ¿verdad? Ja ja. Así que en lugar de poder ver un show sin spoilers y pretender ser un fan normal de la lucha libre, ayer, además de mi día de trabajo normal, tuve que reaccionar a bombardeos de reseñas, reaccionarios, docenas de correos electrónicos de usuarios quejándose del tribalismo, y básicamente un completo desprecio por las reglas del sistema de calificaciones porque aparentemente el emparejamiento de MJF y Will Ospreay en una lucha ha generado opiniones casi más polarizadas que John Cena y Roman Reigns en sus días de gloria. ¿El mayor problema para mí? Me arruinaron la lucha con spoilers, me gritaron (de nuevo) ambos lados por ser pro/anti-«su visión» y me gritaron los «observadores neutrales» por dejar que el tribalismo se descontrolara. Cuando me fui a dormir anoche, lo hice con la intención de cerrar el sistema de calificaciones hoy y decirles a todos que se vayan al diablo.

De todos modos, en esa publicación de enero escribí lo siguiente:

«Dejen de arrastrarnos a una ‘guerra de llamas’ dolorosamente innecesaria y embarazosa entre dos malditas empresas de tamaño mundial. El próximo paso es bloquear las calificaciones de WWE y AEW a usuarios registrados a largo plazo y no me importa si la mitad de ustedes se va en ese punto.»

Vamos a averiguar juntos si lo decía en serio.

A partir de hoy, para eventos y luchas de WWE y AEW, las siguientes reglas de «moratoria de usuario» están en efecto:

[1] Si la primera calificación válida* de un usuario es menos de 12 meses antes de la fecha de un show,

entonces tienen que esperar hasta 24 horas después del show antes de poder dejar una calificación.

Se permiten comentarios.

[2] Si la primera calificación válida* de un usuario es menos de 6 meses antes de la fecha de un show,

entonces tienen que esperar hasta 48 horas después del show antes de poder dejar una calificación.

Se permiten comentarios.

[3] Si la primera calificación válida* de un usuario es menos de 1 mes antes de la fecha de un show,

entonces tienen que esperar hasta 72 horas después del show antes de poder dejar una calificación.

Se permiten comentarios.

*La «primera calificación válida» se restablece con advertencias que incluyen la eliminación de calificaciones.

Esta moratoria de usuario es además de la moratoria de calificaciones existente que requiere un comentario más largo durante las primeras horas después de un show.

Ejemplo:

– El show de WWE o AEW es el 23 de julio de 2024 (la hora de referencia siempre es 23:00 CEST)

– El show está en América del Norte o del Sur

– El usuario está en la categoría [2]

==> El usuario puede comenzar a calificar el 25 de julio de 2024 a las 23:00 CEST con la moratoria de calificaciones en efecto, es decir, usando al menos 500 caracteres para su comentario

==> El usuario puede comenzar a calificar sin comentario el 26 de julio de 2024 a las 10:00 CEST sin restricciones

Mi razonamiento para introducir esta regla es que la mayoría del bombardeo de reseñas ocurre en los primeros 1-2 días después de un show y es ejecutado principalmente por cuentas nuevas. Si te ves afectado por estas reglas sin haber participado nunca en el tribalismo, lo siento, pero no haré excepciones.

Sé que todo esto es muy complicado. Ahora sabemos por qué existe la burocracia en los países civilizados, porque existen los imbéciles y arruinan la diversión para todos.

Esta regla es mi salvación. No me importa si te ofende de alguna manera. No me importa si dejas el sitio por ello. No estás pagando por esto, no tienes voz en la toma de decisiones. Esta regla es muy egoísta, ya que espero que reduzca el bombardeo de reseñas (como se mencionó, los primeros días y a menudo las cuentas nuevas son las peores) o al menos lo retrase lo suficiente para que yo, sí, yo, pueda ver los shows sin spoilers y disfrutar de la lucha libre nuevamente, aunque sea un poco. Y, en el mejor de los casos, el resto de la comunidad también experimenta un efecto secundario positivo, ya que estoy seguro de que los civilizados están tan hartos del tribalismo como yo y probablemente tan cansados como yo de tener que abordarlo continuamente y cambiar las reglas. Nuevamente, es una guerra de desgaste y los trolls encontrarán otra manera de eludir las reglas para hacer mi vida un infierno y sé que los estoy incitando solo por escribir esto. Pero para mí, codificar estas reglas y escribir este mensaje ha sido catártico.

Si lo entiendes, gracias.