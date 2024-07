Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en abril de 2024, una jueza dio 90 días a Anthony Duane Wilson para subsanar un error en su demanda contra WWE y AEW por plagio. El motivo era que ninguna empresa había sido notificada de forma correcta, por lo que ambas pedían a través de sus abogados el que se desestimara la demanda civil en su contra.

Wilson inicialmente solicitó 250 millones de dólares por daños y perjuicios y el retorno de su propiedad intelectual, pues acusa a ambas empresas de robar sus personajes, nombres, slogans, indumentaria y hasta de interferir en las negociaciones que él tenía con miembros del BULLET CLUB que iban a ser las estrellas de una empresa que iba a lanzar.

► Continúa la demanda colectiva contra WWE y AEW por supuesto plagio

Ahora, Wilson, quien se encuentra en presión en una cárcel del condado de Trumbull, por arrojar orina a un oficial, realizó una nueva movida legal para que la demanda no se desestime. Ahora, Wilson pide que el caso pase a la jurisdicción federal y que haya cinco años de cárcel en contra de los directivos de WWE y AEW que, asegura él, le hicieron tanto daño, además de la compensación económica.

Esta fue la carta con la cual solicita esto, aunque asegura que, más allá de estas solicitudes, por otra parte, tiene deseo de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes:

“Me opongo a ambas mociones de desestimación. Simplemente, negar estas cosas no es motivo para desestimación. La jurisdicción es federal, no estatal, y la cantidad en cuestión supera los $75,000. Pueden sentir que esta suma es exorbitante, pero cuando robas, dañas y copias las obras creativas de alguien más, los daños más las ganancias se acumulan rápidamente. Además, cada parte vive en un estado diferente de los Estados Unidos.

Este es un tribunal federal, no un tribunal estatal, y ambas compañías hacen negocios regularmente en el estado de Ohio a nivel mundial, al igual que yo, y están sujetas a leyes federales. El descubrimiento mostrará actos maliciosos y deliberados de las partes. Solicitaría al tribunal que deniegue ambas mociones de desestimación y fije la primera audiencia para después del 5 de noviembre de 2024.

Mi tiempo es limitado y podré asistir y presentar una cantidad abrumadora de pruebas. Sería una tragedia de la justicia si el tribunal permitiera a estos demandados continuar con estas acciones en mi contra y contra cualquier otra persona. WWE acaba de resolver una demanda antimonopolio por acciones injustas maliciosas y tiene varias demandas pendientes por actos terribles cometidos por algunas de las mismas personas que serán nombradas durante el descubrimiento en este caso.

Puede que no sea capaz de argumentar mi caso tan bien como los abogados de los demandados, pero la regla estadounidense establece que yo pago por mi abogado igual que ustedes, por lo que ninguno de los demandados tiene derecho a honorarios legales cuando obviamente tengo problemas para encontrar representación legal que pueda pagar, ya que no puedo trabajar debido a una lesión y a los daños a mis ingresos causados por ambos demandados.

Todo lo que creo es automáticamente de mi propiedad, protegido por leyes federales de derechos de autor y leyes comunes estatales. Si los demandados lo desean, puedo acelerar algunos registros y solicitar al tribunal una prórroga, aunque buscaré la pena máxima de 5 años de prisión y la multa máxima de $250,000 por cada infracción maliciosa, así como una suma que sigue creciendo con los daños semanalmente.

Más que nadie, deseo que estos asuntos se resuelvan de una manera que beneficie a todas las partes involucradas. Suplico al tribunal que deniegue estas mociones y me permita presentar los hechos y mi caso contra ambas partes. Pediría al tribunal que reconsidere mi moción de suspensión hasta el 5 de noviembre de 2024 o que conceda una prórroga hasta el 5 de noviembre de 2024. Estoy haciendo lo mejor que puedo para defender mi caso con libertades limitadas.

No recibo el correo de manera oportuna, lo que afecta mis tiempos de respuesta. Con esta carta, tuve menos de 24 horas para responder. Tengo acceso limitado a una biblioteca de derecho que se enfoca en derecho penal, no civil. Mi moción fue enviada antes de mi juicio como una medida de seguridad en caso de que el sistema de justicia me fallara, lo cual hizo. Este es un período de tiempo muy corto, la mayor parte del cual fue ocupado por el tribunal para decidir”.