Burns y la actualidad de la división welter UFC

El experto en BJJ dio su opinión sin rodeos sobre el asentimiento al título de Covington dada su inactividad en 2022.

Mientras el mundo de las MMA se apresura a encontrar al próximo rival del campeón de la UFC Leon Edwards, Gilbert Burns advierte en contra de darle a Colby Covington otra oportunidad por el cinturón.

“Creo que tiene que pelear”, dijo Burns a The Schmo en una entrevista el pasado fin de semana. “El tipo no ha peleado en un año. Su última pelea fue Masvidal y luego desapareció. Espero que no sea el siguiente, pero como he dicho, lo que espero a veces no se hace realidad.“

La jerarquía de la división del peso welter ha sido un caos desde que el ex rey Kamaru Usman no pudo recuperarla en UFC 286, y muchos ex aspirantes al título se encuentran inactivos o cortados de la promoción. Pero a pesar de que nombres establecidos como Burns se mantienen ocupados con peleas mientras tanto, el presidente de la UFC, Dana White, ya le ha dado a Covington una oportunidad por el título.

“No sé cuándo lo haremos, pero sí, es la pelea que tiene sentido“, declaró White en la rueda de prensa del UFC 286. White también elogió el compromiso de Covington para hacer peso como peleador de reserva, y se refirió a él como, “… el segundo o tercer mejor tipo del mundo.”

A pesar de los argumentos a favor de peleadores más activos que merezcan una oportunidad por el título, Burns sigue centrado en su próximo combate.

“Si él [Covington] es el siguiente, todo está bien. Todavía tengo que vencer a Jorge, pero luego venzo a los otros tipos que están ahí y no me hago demasiadas expectativas. Sólo tengo que seguir ganando mis peleas y, finalmente, voy a conseguir una oportunidad por el título. Ahí es donde estoy ahora mismo”.

Masvidal se encuentra actualmente en una racha de tres peleas perdidas, y la última vez que peleó perdió contra Covington en marzo de 2022.