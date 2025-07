Burns predice pelea Du Plessis vs. Chimaev en UFC 319

Gilbert Burns tiene experiencia en el combate contra Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev.

El campeón de peso mediano Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) defiende su título contra Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en la pelea principal del UFC 319 el 16 de agosto desde el United Center en Chicago ( pago por evento de ESPN+, ESPN, ESPN+) .

Burns le planteó a Chimaev posiblemente su prueba más difícil hasta la fecha al llevarlo al límite en una guerra sin cuartel en UFC 273. El ex aspirante al título también había entrenado con Du Plessis, por lo que pudo ofrecer información sobre su pelea por el campeonato.

«Es una pelea muy difícil. Dricus es un monstruo. Entrené mucho con él cuando estaba en Hard Knocks; era increíblemente fuerte para esa división, y también muy grande, un tanque de gasolina de locos. Parece cansado, lo miras y piensas: ‘Ay, se está cansando’, pero no es así. Golpea muy fuerte, usa ambas posturas, y su defensa en grappling ha mejorado mucho. Creo que ahora mismo se va a concentrar en eso para no ser sometido.

¿Y adivinen qué? Si Chimaev no lo liquida en el primer asalto, o le da un asalto más, en el segundo, no creo que pueda. Creo que será una noche larga, y Dricus puede seguir atacando, seguir atacando. Se fortalece con el paso de los asaltos. No se rinde, no se quiebra, así que me inclino por Dricus en esa pelea.