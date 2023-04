Burns: “No tengo pruebas que Masvidal haya hecho eso”

Gilbert Burns se retractó de las recientes acusaciones que le hizo a su oponente Jorge Masvidal. El contendiente de peso welter de UFC se disculpó por decir que Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) se había engrasado ilegalmente para su pelea co-estelar en el UFC 287 del sábado en Miami.

Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC), quien derrotó a Masvidal en una decisión unánime, dijo en la conferencia de prensa posterior a la pelea que Masvidal se había puesto una loción y su lucha se vio obstaculizada por eso.

Ahora, unos días después del evento, Burns acudió a Twitter para dejar las cosas claras después de que Masvidal respondió a sus comentarios .

“Me gustaría tomarme un momento para disculparme con Jorge ‘Gamebred’ Masvidal y su equipo en ATT por las cosas que dije después de la pelea en la conferencia de prensa en UFC 287. Dije que pasó loción y esto y aquello, y era demasiado. No puedo probar eso, y me gustaría disculparme para enviar mis disculpas a Jorge y su equipo y tomar todo lo que dije.

“Espero que acepte mis disculpas y creo que lo que hice estuvo mal. No tengo pruebas de que haya hecho eso. No quiero quitarle nada. Ese tipo es un guerrero, 52 peleas profesionales. Espero que tenga un buen retiro y que acepte mis disculpas”.

Masvidal anunció su retiro luego de la derrota ante Burns . Cerró una carrera de 52 peleas en MMA y se despidió del deporte frente a su público local, siendo nativo de Miami.

Por otro lado, Burns exigió ser el papel de respaldo para la esperada pelea por el título de peso welter entre Leon Edwards y Colby Covington, y si sus servicios de reemplazo no son necesarios, ser el siguiente en la fila para el cinturón. Demandas que fueron aceptadas por el presidente de UFC, Dana White, esa misma noche, en UFC 287.