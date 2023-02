Burns afirma McGregor expulsó compañero de TUF 31

Gilbert Burns no está contento con las travesuras de Conor McGregor antes de que The Ultimate Fighter incluso comenzara a filmarse.

Burns nunca ha ocultado su disgusto por McGregor, casi regularmente haciendo un esfuerzo por tirar su nombre en el sombrero cada vez que el irlandés habla de pelear en el peso welter. Más recientemente, el brasileño llegó a ofrecer ayuda a Michael Chandler mientras entrena contra McGregor en la temporada 31 de The Ultimate Fighter .

A medida que comienza la filmación de TUF 31, surgieron rumores que decían que Conor McGregor estaba reemplazando a los miembros del elenco, que originalmente se sugirió que sería una temporada de redención de UFC , con sus propios luchadores solicitados después de que las otras personas ya habían llegado a Las Vegas. No ha habido ninguna confirmación para decir si esto es cierto o no, pero Gilbert Burns ha ofrecido un caso sólido de por qué ese es el caso.

En Twitter , el ex retador al título de peso welter afirmó que uno de sus compañeros de equipo, el veterano de la PFL Loik Radzhabov, había ido a Las Vegas para competir en TUF. Sin embargo, dice que esto no sucederá después de todo, ya que el luchador fue eliminado del programa antes de que comenzara la filmación a instancias de McGregor.

This guy is my teammate!

Loik Radzhabov 2x PFL finalist 155! Work so hard and was ready to finally get his shot in the UFC on TUF was in Vegas everything good to go! This freaking Conor bring his own guys and they kick him out! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ Not Fear! pic.twitter.com/qQ0JXspn75

— GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) February 18, 2023