Previo paso por el CMLL, la NWA o CZW, Krissy Vaine trabajó para la WWE de 2006 a 2007. Tan poco tiempo porque las cosas fueron horribles para ella.

► La pesadilla de Krissy Vaine en WWE

«Fui la primera de desarrollo en ser llamada. Todos fuimos enviados a FCW. Algunas personas fueron despedidas, otras… lo que haya pasado, pasó. Ahora estaba en FCW con las Bellas y Nattie. Creo que Nattie y yo éramos las únicas dos que quedamos de Deep South.

«Entonces me llaman y yo era la primera de mi clase. En ese entonces no había redes sociales para poder hacer amistades, así que subí y sentí que me estaban acosando.

«Debería haber sido más fuerte de lo que era. Debería haber tenido herramientas, probablemente debería haberle contado a un superior lo que estaba pasando, pero también soy de la generación que… no se cuenta. Si alguien te trata mal, o lo aguantas o simplemente te vas.»

«Después de dos semanas de eso, se suponía que iba a ir a una gira europea de tres semanas y dije: ‘No hay manera de que pueda ir a una gira europea de tres semanas. Estas personas me van a destruir’.

«Fue difícil para mí porque vengo de un pueblo pequeño, siempre estuve en el reinado de Homecoming y en el animadoras, muy popular, igual en las indies.

«Así que en ese momento no me daba cuenta de que las personas que me trataban mal, era solo por celos o un ‘Vamos a sacarla de aquí’, porque obviamente me estaban metiendo en una gran historia que yo no conocía. No tenía acceso a esa información.

«Así que terminé renunciando antes de la gira europea de tres semanas.

«Y ya estaba tomando mucho Xanax en ese momento para no sentir nada. En ese entonces no hacíamos terapia, no había enfoque en la salud mental. Así que fue realmente desafiante. Estaba con tanto Xanax que no podía sentir nada, así que dije: ‘Al diablo, simplemente me voy.’»

En la actualidad, además de ejercer como modelo y creadora de contenido, Krissy Vaine continúa relacionada con la lucha libre profesional. Ya no luchando -sus últimos combates los tuvo en 2021- pero sí haciendo apariciones en eventos con los fanáticos:

