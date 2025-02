Bully Ray y su problema con las estrellas de Dave Meltzer

El sistema de calificación basado en estrellas de Dave Meltzer se ha convertido en algo muy popular y comentado en la lucha libre profesional. Si bien el periodista del Wrestling Observer no inventó dicho sistema, es la cara visible de la misma, a tal punto que muchos lo referencian, ya sea para elogiarlo como para cuestionarlo, en especial cuando se hace referencia a sus combates de «cinco estrellas» o más.

► Bully Ray cree que las «cinco estrellas» son algo subjetivo

Los combates de cinco estrellas fueron el tema central durante un episodio de «Busted Open Radio: The Masterclass» recientemente, y volvió a ser mencionado durante la última edición de «Busted Open» por parte de Bully Ray, quien no se guardó nada en relación a mencionar su problema con el sistema de estrellas de Dave Meltzer.

«Nuestro buen amigo Dave Meltzer decidió saltar sobre él y defender a AEW. Y yo estaba como ‘AEW nunca se menciona’. Estoy hablando de combates de cinco estrellas en general. Ahora sé que el tipo inventó la clasificación de combates de cinco estrellas, y ha ganado dinero con ella, y ha trabajado con los fanáticos de la lucha libre más de lo que cualquier luchador ha trabajado con un fanático de la lucha libre. Pero comenzó a defenderlo, y luego lo retuiteé y lo enterré hasta el cansancio.

«Pero no creo que la gente realmente entienda el quid de lo que estamos hablando cuando se trata de un combate de cinco estrellas. He dicho públicamente que no creo que nadie deba poner una clasificación de un combate, porque todo es subjetivo. Sí, está bien Dave, es tu opinión. Esto es lo que le das. Pero ahora has influenciado a tantos fanáticos a creer que tu opinión, tus papilas gustativas sobre un determinado combate son correctas».