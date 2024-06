El miembro del ´Salón de la Fama WWE, Bully Ray, ha analizado recientemente la coronación de Liv Morgan como Campeona Mundial y cómo logró ya tener su primera defenas titular y retener el título ante Becky Lynch en una lucha en jaula en el pasado Raw.

Lo hizo en su más reciente aparición como panelista del programa de radio Busted Open Radio de la emisora Sirius XM, en donde declaró que WWE tiene la posibilidad de contar una gran historia con la joven. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Bully Ray ve a liv Morgan con gran potencial para una historia en WWE

«Me gusta que Liv sea campeona en este momento. Me gusta cómo llegaron hasta aquí. Me gusta el hecho de que no simplemente le dieron ese campeonato a Liv en esa batalla real, ahora creo que la gente está viendo por qué fue una mejor decisión no ponerle el campeonato en la batalla campal.

«Al menos, la gente de mente abierta. Si le pones el campeonato en esa batalla real, no hay a dónde ir con ella. Con esto, esto es una historia monstruosa. La historia de Liv y Dom, Dom y el Día del Juicio, Dominik Mysterio y lo que sea que suceda cuando Rhea regrese, estamos en el negocio de contar historias, como sabes».