WWE acaba de llevar a cabo el Draft 2024 en el que se dio el retorno de Braun Strowman después de muchos meses lesionado, el ascenso de Carmelo Hayes, Lyra Valkyria o Ilja Dragunov al elenco principal después de haber sobresalido en NXT, o un nuevo hito de Bianca Belair al convertirse en la primera luchadora afroamericana en ser seleccionada como número uno.

Fue un evento de intercambio de marcas del que Bully Ray estuvo hablando recientemente en Busted Open Radio y haciendo un apunte interesante tanto acerca de un cambio que haría en el mismo como sobre que la compañía podría recuperar el Superstar Shakeup, donde únicamente se cambiaban Superestrellas de Raw y SmackDown.

«Estuve reflexionando sobre el término ‘draft’. Cuando pensamos en ‘draft’, imaginamos personas de la universidad ascendiendo, caras nuevas, sangre fresca, y eso realmente se aplica a NXT. Pero cuando se trata de la lista principal, no se trata realmente de un draft. Es más bien un ‘shakeup’. Tal vez WWE podría organizar un evento de draft de dos días, pero podrían llamar a una noche el ‘Superstar Shakeup’ [y a la otra], el draft propiamente dicho.»

«Giras la ruleta, sale un nombre y esa persona va a Raw. Giras la ruleta, sale otro nombre. Esa persona va a SmackDown. Hazlo tan impredecible como sea posible para la base de fans. Y creo que así lo cubrimos, evitando simplemente trasladar a la misma persona al mismo programa [o] simplemente enviarla a una noche diferente.»

