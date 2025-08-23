Bully Ray: «WWE no ve a AEW como rival, pero…»

En 2025, WWE se ha estado preocupando más de lo habitual por contraprogramar a AEW. Por ejemplo, se espera que el imperio de la lucha libre organice un evento premium llamado Wrestlepalooza el mismo día en que «Donde Luchan los Mejores» realizará su pague-por-ver All Out el sábado 20 de septiembre.

► «WWE no ve a AEW como rival, pero…»

En un episodio reciente de Busted Open After Dark, el veterano de los rings Bully Ray quiso compartir sus pensamientos sobre esta situación en particular que se dará el mes que viene y también en general sobre cómo la que fuera su casa en el negocio está mirando a la casa Élite en estos momentos mientras termina el mes de agosto:

«Me recuerda a cuando la WCW ofreció Clash of the Champions gratis para competir directamente con WrestleMania. «¿Qué opinan de que la WWE organice un show opuesto a All Out? ¿Creen que la WWE considera a AEW como competencia? Sé que dicen que no, pero ¿celebrar un evento justo contra All Out significa que la WWE básicamente dice ‘sí, son competencia’, o simplemente intentan aplastar a la competencia antes de que se convierta en competencia?

«No creo que la WWE vea a AEW como competencia actualmente. Pero no creo que la WWE vaya a darle a AEW la oportunidad de convertirse en competencia. «Una de las palabras sobre esa estrategia que he oído es ‘mezquina’. Es una mezquindad por parte de la WWE hacer esto. ¿Están de acuerdo?».