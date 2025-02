Bully Ray vuelve a atacar a BJ Ray de WWE LFG

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, tuvo un altercado en el primer episodio de WWE LFG, la «nueva versión» de WWE Tough Enough, con un joven que busca ser luchador. El mismo se hace llamar BJ Ray, su nombre real es Brayden Ray.

El altercado se dio porque Bully Ray no quiso darle la mano a BJ Ray y este se enojó y dijo que lo estaba humillando. Ray dijo que no le daba la mano porque no había hecho nada para ganárselo y que él era Miembro del Salón de la Fama WWE. Ray habló acerca de esto en Busted Open Radio de Sirius XM y estas fueron sus declaraciones:

► Bully Ray habla de su altercado con BJ Ray en WWE LFG

“Cuando se trata de un chico así, hay posiciones en el negocio de la lucha libre profesional para él, y me recuerda a la película Caddyshack. ¿Recuerdas cuando Danny le dice al juez: ‘Siempre he pensado en ser juez,’ y el juez responde: ‘Sabes, el mundo también necesita cavadores de zanjas?’

«Bueno, para un chico como BJ Ray, el negocio de la lucha libre profesional necesita talento de apoyo. Y creo que sería un jobber perfecto, un perdedor perfecto en un futuro cercano».

Habrá que ver qué más ocurre entre Bully Ray y BJ Ray. ¿Llevará este incidente a una lucha en WWE? Solo el tiempo lo dirá.