Bully Ray: «Voy a estar en NXT Halloween Havoc»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray confirma que estará en NXT Halloween Havoc. Hace unas horas, leíamos a Shawn Michaels contestar a su crítica a Trick Williams, el actual Campeón NXT. Ha sido el mismo mandamás de la marca quien lo ha invitado al evento premium. Si realmente aparece en pantalla, será la primera vez desde WrestleMania 40.

“Decidí aceptar la oferta de Shawn Michaels. Cuando Mr. WrestleMania y el encargado de NXT decide invitarte a Halloween Havoc, aceptas, así que estoy en camino a Halloween Havoc. Dave LaGreca estará en Halloween Havoc y estamos muy emocionados por el show de esta noche. Creo que Dave y yo representaremos a Busted Open en el pre-show de Halloween Havoc y en el evento principal (PLE). Así que es una noticia bastante emocionante para nosotros hoy y para Busted Open.”

¿También estará la luchadora Gigi Dolin? De momento, ella aparece en un reciente video promocional:

Time to get spooky. 👻 🎃 😈

Let @gigidolin_wwe get you ready for what is sure to be an unforgettable night at #HalloweenHavoc!

Streaming at 7PM ET/4PM PT exclusively on @peacock in the U.S. and @WWENetwork everywhere else. pic.twitter.com/bYPGz6zhor

— WWE (@WWE) October 27, 2024